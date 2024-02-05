İstatistik Kurumu, yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı...

İstatistik Kurumu, 2024 yılındaki ilk enflasyon rakamlarını açıkladı.

Ocak ayı enflasyonu %3.84 olarak açıklandı.

Kurumundan yapılan açıklamaya göre Kıbrıs’ın kuzeyindeki hayat; bir önceki aya göre %3.84, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3.84 ve 2023 Ocak ayına göre %85.81 daha pahalı…

Aralık 2023’e oranla, yani son bir ayda fiyatı en fazla artan ana harcama grubu %11.42 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler oldu.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 580 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 63 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %11.42 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda gerçekleşmiştir. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %10.09, Sağlık ana grubunda %8.27, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %5.80, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %5.14, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %3.78, Eğlence ve Kültür ana grubunda %3.26, Ulaştırma ana grubunda %2.15, Eğitim ana grubunda %1.49, Haberleşme ana grubunda %1.47 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda %8.83, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %0.75 azalış gerçekleşmiştir.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 580 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 63 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %221.40 Bakla, %115.57 Bezelye ve %79.26 ile Veteriner Ücreti olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %50.00 Milli Piyango Bileti, %38.28 Brokoli ve %34.48 ile Enginar olmuştur.