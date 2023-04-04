  • BIST 4.869,99
  • Altın 1225.98
  • Dolar 19.2228
  • Euro 20.9758
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

İstatistik Kurumu: Yıllık enflasyon yüzde 66.97’ye yükseldi

» »
Mart ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 2.10 olurken, yıllık enflasyon yüzde 66.97 olarak hesaplandı.
İstatistik Kurumu: Yıllık enflasyon yüzde 66.97’ye yükseldi

KKTC İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ni yayımladı.

KKTC İstatistik Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan verilere göre, hayat pahalılığı bir önceki aya göre yüzde 2.10 olurken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9.65, bir önceki yılın Mart ayına göre ise yüzde 66.97 oldu.  

EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 5.20 İLE LOKANTA VE OTELLER ANA GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5.20 ile "lokanta ve oteller" ana grubunda gerçekleşti.

Sağlık ana grubunda yüzde 4.86, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 3.30, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 3.15, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 2.88, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 2.35, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 1.18, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0.93, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.74, ulaştırma ana grubunda yüzde 0.52, eğitim ana grubunda yüzde 0.14 ve haberleşme ana grubunda ise yüzde 0.08 artış gerçekleşti.

493 MADDENİN ORTALAMA FİYATLARINDA ARTIŞ, 100 MADDENİN ORTALAMA FİYATLARINDA İSE DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 493 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 100 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş saptandı.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI GÖSTEREN 3 ÜRÜN KAVUN, GAZETE VE ÜZÜM  

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 126.77 kavun, yüzde 60.00 gazete (Kod:7) ve yüzde 49.68 ile üzüm oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 37.47 çiçek lahanası, yüzde 31.85 beyaz lahana ve yüzde 30.21 ile maydanoz oldu.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Anıları her zaman yolumuzu aydınlatacak04 Nisan 2023 Salı 13:13
  • Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan’da ilgi odağı oldu04 Nisan 2023 Salı 12:53
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Salla Kazan” ile bolca GB kazandırıyor!04 Nisan 2023 Salı 12:48
  • Dizdarlı'dan eleştiri: Meclis bu iş için değil mi ? Yapsın.04 Nisan 2023 Salı 12:45
  • Çalışma Bakanlığı Yılmazköy’de iftar yemeği düzenledi04 Nisan 2023 Salı 12:35
  • Rahvancıoğlu: Kıb-Tek Ticari Değil Kamusal Bir Mantıkla Çalışması Sağlanmalı04 Nisan 2023 Salı 12:30
  • Yerel üretimde ekolojik çözümler raporu hazırlandı04 Nisan 2023 Salı 12:27
  • Meclis Genel Kurulu toplandı04 Nisan 2023 Salı 12:05
  • Meclis Komitesi Ankara’da04 Nisan 2023 Salı 12:02
  • Kıb-Tek elektrik kesintilerinin nedenini açıkladı04 Nisan 2023 Salı 11:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti