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İstatistik Kurumu’ndan BRTK’ya ziyaret

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İstatistik Kurumu yetkilileri, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu.
İstatistik Kurumu’ndan BRTK’ya ziyaret

İstatistik Kurumu yetkilileri, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kurumun kurumsal alt yapısı, insan kaynağı ve fiziki altyapısının oluşturulduğunu dile getiren İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu, İstatistik Kurumu’nun altyapı anlamında arzu edilen bir yapıya getirileceğini iletti.

Öksüzoğlu, şu an alanda ‘Hanehalkı Bütçe Anketi’ yaptıklarını ve halkın pandemi sonrası tüketim alışkanlıklarındaki değişimi görmek için alan çalışmasını yürüttüklerini, aynı zamanda Resmi İstatistik Programı’nı hazırladıklarını söyledi.

Öksüzoğlu ayrıca, KKTC İstatistik Kurumu ile Türkiye İstatistik Kurumu arasında bir protokol imzalandığını, ülkenin istatistik altyapısı kurulması konusunda iş birliği yapıldığını da aktardı.

BRT Müdürü Meryem Özkurt da devletlerde geçmişte ne olduğu gözlemlenip ona göre projeler geliştirilmesi için İstatistik Kurumu’nun önemli olduğunu söyledi. 

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