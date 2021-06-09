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İstatistik Kurumu'ndan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyareti

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İstatistik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
İstatistik Kurumu'ndan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyareti

İstatistik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurumun kuruluş yıl dönümü sebebiyle dün Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulunduklarını bildirdi.

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu, ziyarette, İstatistik Kurumu’nun 2 yıllık bir geçmişi olduğunu ve Kuruma atanan ilk Başkan olarak kurulma aşamasında çok zorlu bir süreç geçirdiklerini aktardı. 

Kısa sürede Kurumun kurumsal alt yapısı, insan kaynağı ve fiziki altyapısının oluşturulduğunu dile getiren Öksüzoğlu, İstatistik Kurumu’nun altyapı anlamında arzu edilen bir yapıya getirileceğini iletti.

Öksüzoğlu, şu an alanda Hanehalkı Bütçe Anketi yaptıklarını ve halkın pandemi sonrası tüketim alışkanlıklarındaki değişimi görmek için alan çalışmasını yürüttüklerini, aynı zamanda Resmi İstatistik Programı’nı hazırladıklarını ve Konsey toplantısında oy birliği ile onaylandığı konusunda bilgi verdi. 

Öksüzoğlu ayrıca, KKTC İstatistik Kurumu ile Türkiye İstatistik Kurumu arasında bir protokol imzalandığını, ülkenin istatistik altyapısı kurulması konusunda iş birliği yapıldığını da aktardı. 

Söz konusu protokolün, TÜİK’in tecrübelerinden faydalanmak, uzmanlık ve teknik yardım alabilmek adına çok önemli olduğunu dile getiren Öksüzoğlu, KKTC’nin altyapısını kurma çabalarının devam edeceğini de aktardı.

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