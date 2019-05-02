İşte 1 Mayıs'ta ceza kesilen işletmeler!

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla Çalışma Dairesi Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde; ülke genelinde toplam 157 işyeri denetlendi,

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla Çalışma Dairesi Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde; ülke genelinde toplam 157 işyeri denetlendi, 743 çalışan kontrol edildi ve 30 çalışanın kayıt dışı olduğu tespit edilerek, 94 500 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan Basın Açıklaması şu şekilde:

''1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla gün boyunca gerek Whatsapp hattına gelen ihbarlar çerçevesinde gerekse Çalışma Dairesi Müfettişleri tarafından yapılan rutin denetimlerde; ülke genelinde toplam 157 işyeri denetlenmiş ve 743 çalışan kaydedilmiş; 30 çalışanın kayıt dışı olduğu tespit edilerek, Çalışma Dairesi tarafından 94 500 TL tutarında idari para cezası kesilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hizmete açılan Whatsapp İhbar Hattı’na ise 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda 154 ihbar yapılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, turizm sektöründe faaliyet gösteren Casino ve Otellerin açık olması mecburiyetini dikkate alarak 1 Mayıs günü çalıştırılacak personellerinin listesini önceden talep etmiş ve ilgili kurumlar çalışanlarının listesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletmiştir.

Denetlenen işyerlerinde teftiş edilen 743 çalışan ve Whatsapp İhbar Hattı’na gelen şikayetler doğrultusunda gidilemeyen işyerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kayıt altına alınarak , çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarının yapılıp yapılmadığı; ay sonunda ( 20 Haziran 2019 tarihinde) sosyal sigortalar sisteminden kontrol edilecektir. Çalışanlarına resmi tatil günü ücretini bir kat fazlasıyla ödemeyen işverenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilgili mevzuat kapsamında ceza kesilecektir.

Ülkemizde 1 Mayıs başta olmak üzere 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 20 Temmuz, 1 Ağustos, 30 Ağustos, 29 Ekim, 15 Kasım , Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Resmi tatillerde; çalışanların resmi tatil günü ücretinin ne olacağı, yürürlükte olan 22/1992 Sayılı İş Yasası’nın 40.maddesinde (Resmi Tatil ve Ücret şekline göre resmi tatil ücreti) düzenlenmiştir. İlgili madde, resmi tatil günlerinde çalışılması halinde işçilerin ücretlerinin bir kat fazlasıyla ödenmesini açıkça belirtmektedir.

İşverenlerin resmi tatil günlerinde çalıştırdıkları işçiler için bir kat fazla mesai ödemesi yasal bir zorunluktur. Yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyip çalışanlarına resmi tatil günü ücretini yansıtmadığı tespit edilen işyerlerine, alacakları maddi cezanın yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ön izinle işçi getirme konusunda müsaade etmeyecek ve söz konusu işverenleri yasaklı çalışma izinli işçi getirme listesine alacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hayata geçirdiği Name and Shame ( Teşhir ve Utandırma) Uygulamasını sürdürmekte ve kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işyerlerinin isimlerini kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda kayıt dışı işçi çalıştıran işyerlerinin isimleri şu şekildedir:

Güzelyurt:

Ökkeş Kıllı- 1 kişi- 3150 TL ceza

Hasan Altan Öksüz Pazarlama Ltd.-3 kişi- 9450 TL ceza

Lefkoşa:

Penti Giyim Tic. Anonim. Şti- 1 kişi - 3150 TL ceza

Girne:

Borgo Trading Ltd.( Sapqa Nargile)- 10 kişi - 31500 TL ceza

Borwellies Garden ( Babil Bahçeleri) Maintanance- 2 kişi - 6300 TL ceza

Mağusa:

LMC Trading Ltd- 4 kişi- 12600 TL ceza

Halsons & Co Ltd.-1 kişi- 3150 TL ceza

Yükselen Ltd.- 2 kişi -6300 TL ceza

Erata Ltd-2 kişi -6300 TL ceza

Yunus Nural İnvestment Ltd- 1 kişi -3150 TL ceza

Erata Trading Ltd- 2 kişi – 6300 TL ceza

Arnehuz Ticaret Şti. Ltd.- 1 kişi – 3150 TL ceza''