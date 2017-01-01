İşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

1 Milyon TL’lik ikramiye Lefkoşa’da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından yılın son çekilişi olan Yılbaşı Özel Çekilişi gerçekleşti. 31 Aralık 2016 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 1 Milyon TL, “161505” numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun yeni yıl dolayısıyla heyecanla beklenen çekilişinde 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bölgesinde satılan “161505” numaralı bilete isabet etti. Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Lefkoşa bayisi Taşer Kanlı tarafından satıldı.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

8 Ocak 2017 çekilişinde büyük ikramiye 200.000 TL

Devlet Piyangosu, Yılbaşı Özel Çekilişi’nin ardından normal olarak her ayın 8, 18 ve 28’inde yani ayda üç kere şans dağıtmaya devam edecek. Devlet Piyangosu’nun 8 Ocak 2017 tarihli çekilişinde büyük ikramiye 200.000 TL olacak.