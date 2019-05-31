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İşte 10 adımda iPhone'un pil ömrünü uzatmanın yolu

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Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarının başında gelen şarj sorununu minimuma indirmek atacağınız birkaç adımla mümkün.
İşte 10 adımda iPhone'un pil ömrünü uzatmanın yolu

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarının başında gelen şarj sorununu minimuma indirmek atacağınız birkaç adımla mümkün.

iPhone'ların şarj ömrünü uzatmanız için kaçınmanız gerekenleri sizler için derledik.

1- iPhone'u bilgisayar üzerinden şarj etmeyin: Bu yöntem bilgisayarın standby konumda olduğu zaman iPhone'un bataryasına olumsuz etki ediyor.

2- Yüksek sıcaklardan kaçının: Telefonunuzun aşırı ısınması bataryaya olumsuz etki eden bir başka faktör.

 

 

3- Facebook uygulamasını kullanmayın: Facebook'un mobil uygulamasının iPhone 6s'in şarjını yüzde 15 oranında azalttığı, Android cihazlarda ise bu oranın yüzde 20 olduğu belirtiliyor.

4- Şarjınız azaldığında iPhone'unuzu düşük güç modunda kullanın.

5- İnternetin çekmediği bir alanda bağlantı aramaya çalışmayın: Metro gibi internetin çekmediği bölgelerde bağlanacak bir ağ aramak şarjınızı olumsuz etkileyen olayların başında geliyor.

6- Bildirimleri açmayın: Akıllı telefonunuzda bulunan uygulamaların size bildirim göndermesine izin veriyorsanız bu şarj ömrünü azaltan bir başka durum.

7- Otomatik parlaklık özelliğini kullanın: Otomatik parlaklık özelliği telefonunuzun ekran parlaklığını o anki koşullara göre ayarlamasını ve yüksek enerji harcanmamasına olanak sağlıyor.

8- Konum servislerini kapatın: iPhone'un en çok şarj tüketen özelliklerinden biri dahili GPS'dir. Bunu kapalı tutmak size hatırı sayılır bir tasarruf sağlayacak.

9- Bluetooth'u kapatın: Sadece kullanacağınız zamanlarda Bluetooth'u açmanız telefonunuzun şarjının daha uzun süre kullanılmasını sağlayacaktır.

10- Ekran parlaklığını düşürün: Ayarlar bölümünden yapacağınız bu değişiklik sayesinde ekran parlaklığınızı otomatik olarak düşürebilirsiniz.

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