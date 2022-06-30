İşte 15 maddelik mini ekonomik paket

Buna göre; İşletmelere, kadın ve genç girişimcilere, tarım ve hayvancılık sektörüne ve ihracatçılara yönelik toplam 200 milyon TL’lik kredi paketleri hazırlandı.
Ayrıca, sosyal yardım maaşı alanlara 2 bin, engelli maaşı alanlara ise biner TL bayramlık verilecek.
Başbakan Ünal Üstel, günlerdir Başbakanlık önünde grev yapan taşeron işçilerin maaşlarının bugün ödeneceğini de söyledi.
- 100 Milyon TL işletmelere yönelik kredi paketi. Her işletme 150 Bin TL’lik kredi kullanabilecek.
- Kredilerin vadesi ilk ay ödemesiz ve sabit faizli 42 ay da ödenecek. Faiz oranı yüzde 13 olarak belirlenmiş ve masraf alınmayacak.
- 20 Milyon TL’lik kredide ilk kez iş yeri kuracak olanlara yönelik olacak. Azami 150 TL’ye kadar kredi kullanılabilecek. Faiz oranı yüzde 13 olacak.
- 20 Milyonluk diğer bir kredi paketi de Tarım ve Hayvancılık sektörü için olacak. Tarım ve Hayvancılıkla uğraşanların kullanabileceği kredi miktarı azami 200 Bin TL olacak. Kredi vadesi ilk 6 ay ödemesiz ve 42 ay ödemeli komisyonsuz yüzde 13 sabit faizli olacak.
- 60 Milyon TL’lik ihracatçılara yönelik kredi paketi yüzde 21 faiz oranıyla kullandırılacak.
- Halk Bankası tarafından tüm işletmelere yönelik yüzde 9,5 faiz oranıyla 60 aya kadar azami esnaf için kredi kullandırılacak. Ticari taşıtlar için yüzde 9.5 faiz oranıyla 84 aya kadar, Kadın girişimciler için yüzde 16 faiz oranıyla, Genç girişimciler için azami 350 Bin TL’lik, küçük işletmeler de bu kredilere başvurabilecek.
- Ülkemizde sosyal yardım maaşı alanlara engelli maaşı alanlara 1000 TL Bayramlık verilecek.
- Sosyal yardım maaşı alanlar 6 ayda bir yılda iki kez Hayat pahalılığı alacak. Temmuz ayında maaşlara yansıyacak.
- Elektrik tarifelerinde yıl sonuna kadar fiyat artışı yapılırsa engelli ve sosyal yardım maaşı alanlara 2022 sonuna kadar zam yapılmayacak.
- Otelciler Birliği ve Sanayi odası tarafından güneş enerji santrali kurulmasına izin verilecek.
- 5 kişiye kadar çalışanı olan genç girişimcilere 3 ay boyunca işveren yatırımlarının yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacak.
- Devlete ait taşınmazların ve vakıfların kiraları TL üzerinden yapılacak.
- 30 Haziran 2022’ye kadar gerçekleşecek HP temmuz sonu ödenecek.
- Mart – Ağustos İşveren pirim desteğinin devam etmesi konusunda çalışmalar yeniden değerlendirilecek.
- Müteahhitlerin döviz krizinden uğradığı ihale zararları için çalışma yapılacaktır.
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