İşte 15 maddelik mini ekonomik paket

Buna göre; İşletmelere, kadın ve genç girişimcilere, tarım ve hayvancılık sektörüne ve ihracatçılara yönelik toplam 200 milyon TL’lik kredi paketleri hazırlandı.

Ayrıca, sosyal yardım maaşı alanlara 2 bin, engelli maaşı alanlara ise biner TL bayramlık verilecek.

Başbakan Ünal Üstel, günlerdir Başbakanlık önünde grev yapan taşeron işçilerin maaşlarının bugün ödeneceğini de söyledi.