İşte 2017'nin ilk asgari ücreti!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2017 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bu sabah toplandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2017 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bu sabah toplandı.

Daha önce iki kez toplanan ancak yeni asgari ücreti belirleyemeyen Komisyon, bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner'in katılımıyla üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski hizmet binasında yer alan ve saat 10.00’da başlayan Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısına, Komisyon Başkanı Süleyman Göktaş, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Vekili Mustafa Araoğlu ile Hür-İş Genel Başkanı Yakup Latifoğlu başkanlığındaki devlet, işveren ve çalışan taraflarının 5’er temsilcisi katılım gösterdi.

Toplantıda alınan karar doğrultusunda 2017 yılının belirlenen ilk asgari ücreti Brüt 2020 TL olarak belirlendi.

Buna göre;

Asgari ücretlinin eline net olarak bin 757 TL geçecek. Önceki asgari ücrete göre net 162 TL'lik artış oldu.

Saatlik: 11.65 TL

Günlük: 93.23 TL

Haftalık: 466.15 TL

Aylık: 2.020 TL