İşte 2018'in en çok konuşulan magazin haberleri

Günlerce gündemde kalan birçok magazin olayı 2018 yılına damga vurdu. Ardan Turan ile Berkay kavgasından, Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın boşanmasına, Hollywood'daki taciz suçlamaları ve yargılamalarından Oscar'ın sunucusuz kalmasına kadar 2018'e damga vuran magazin olayları şöyle:

Prens Harry ile Meghan Merkle evlendi

Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle evlendi. Canlı yayınlanan düğünü dünyada milyonlarca kişi seyrederken İngilizler de düğünün yapıldığı Windsor Şatosu önünde düğün heyacanını yaşadı. Davetliler arasında George, Amal Clooney, David veVictoria Beckham, Oprah Winfrey gibi pek çok ünlü yer aldı. Düğüne Meghan Markle'ın sadece annesi katıldı. Beckham çifti düğünün en dikkat çeken isimleri arasındaydı.

Sıla, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü açıkladı

Sıla, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Ahmet Kural'dan şikâyetçi oldu. Fiziki şiddet gördüğünü açıklayan sanatçı 3 ay koruma kararı aldırdı. Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, fotoğraf, rapor ve diğer delilleri savcılığa ilettiklerini belirtti. Sosyal medyadan açıklama yapan Sıla, "Korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum" dedi.

Ahmet Kural da yaptığı açıklamada, "Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ayrıntılarını savcılığa vereceğim ifadeden de öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum. Bunun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

Darp ile suçlanan Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşması 7 Mart 2019'da görülecek.

California yangınında ünlülerin de evleri yandı

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangından etkilenenler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da var. Kim Kardashian, Lady Gaga, Gerard Butler, Scott Baio, Guillermo del Toro, Alyssa Milano ve Rainn Wilson bu isimlerden bazıları.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşandı

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 1 yıl 2 aylık evliliklerini Silivri Adliyesi'ne giderek 9 dakikada bitirdi. Duruşmanın ardından konuşan Ilıcalı, "Boşandığımız için üzgünüz, hakkımızdaki iddialar asılsız" dedi.

Hollywood'da cinsel tacize karşı kampanya: Time's up

Hollywood'da 300'den fazla kadın oyuncu, yönetmen ve yazar, film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için Time's Up (Süre doldu) adını verdikleri kampanya başlattı. Daha önce ise TIME dergisi cinsel taciz skandallarıyla ilgili sosyal medyada #metoo (Ben de) etiketiyle kampanyaya imza atmıştı.

Talat Bulut'a taciz suçlaması

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'un, set çalışanı bir kadını taciz ettiği iddia edildi. Sette tacize uğradığını öne süren 19 yaşındaki çalışan, suç duyurusunda bulundu.

Talat Bulut hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Bulut hakkında takipsizlik kararı verdi. Karara tacize uğradığını iddia eden set çalışanı itiraz etti. Ancak Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimliği kovuşturmaya yer olmadığına dair karardaki gerekçelerin usul ve yasaya uygun bulunduğunu belirterek, itirazını reddetti ve Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu.

Dünyaca ünlü televizyon sunucusu ve şef Bourdain, otel odasında ölü bulundu

ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain 61 yaşında hayatını kaybetti. "Gastronomi dünyasının kötü çocuğu" olarak bilinen ünlü şef Anthony Bourdain'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. ABD Başkanı Barack Obama ile Vietnam'da yediği yemekle çok konuşulan Bourdain, İstanbul'da dürüm ve ıslak hamburger Mardin'de ise kaburga dolması lezzetlerini tatmış ve tanıtmıştı.

Bill Cosby cinsel saldırı suçundan ceza aldı

ABD'li ünlü film ve televizyon yıldızı 81 yasındaki Bill Cosby, 'şiddet içerikli cinsel taciz' suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. Pennsylvania'da Montgomery Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Cosby'ye ev hapsi cezası vermeyi reddeden yargıç Steven O'Neill, Cosby'nin 10 yılı geçmemek üzere, 3 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Münir Özkul öldü

Yeşilçam'ın kimine göre 'Mahmut Hoca'sı kimine göre ise 'Yaşar Usta'sı, olan Münir Özkul, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

Berkay ve Arda Turan kavgası

Emirgan'da bir mekanda Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıktı. İddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırıldı. Arda Turan, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylemedi.

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Berkay'ın burnunda 15 kırık olduğunu belirten Özlem Ada Şahin, gerekli hukuksal işlemlerin başlatıldığını belirtti. Turan ise sosyal medya hesabında, "Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir" dedi. Mahkeme, Arda Turan hakkında 12,5 yıl istemiyle hazırlanan iddianemeyi kabul etti.

İlk duruşma 30 Ocak'ta yapılacak.

Papağana işkence eden Murat Özdemir, akıl hastanesine gönderildi

Sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu sonrası gözaltına alınan MasterChef yarışması Türkiye programının eski yarışmacısı Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti. Özdemir'e Bakanlık tarafından da 5 bin 254 lira para cezası kesildi.

Oscar sunucusuz kaldı

ABD'li komedyen Kevin Hart, Oscar'ı sunacağını açıkladıktan bir gün sonra kararından vazgeçmek zorunda kaldı. Hart'ın geçmişte sarf ettiği homofobik sözler sosyal medyada tepki çekmişti. Böylelikle töreni kimin sunacağı yine soru işareti haline gelmiş oldu. 91. Oscar Ödül Töreni'nin sunucusu hala belli değil.

Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'e uyuşturucu davası

Aralarında Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, şarkıcı Cenk Eren ve menajer Selin Boronkay'ın da bulunduğu 34 kişinin yargılandığı uyuşturucu davasında karar çıktı. Mahkeme Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verdi. Sanık Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarkan baba oldu

Megastar olarak anılan ünlü şarkıcı Tarkan'ın bir kız bebek sahibi olduğu belirtildi. İlk kez babalık sevinci yaşayan sanatçının eşi Pınar Tevetoğlu ile çocuğuna Liya ismi verildiği açıklandı.

Kylie Jenner Forbes'a kapak oldu

21 yaşında olmasına rağmen kendi kurduğu kozmetik markası Kylie Cosmetics ile 900 milyon dolarlık bir servete sahip olan Kylie Jenner, Forbes'e kapak oldu. 2015 yılında kendi adını kullanarak piyasaya sürdüğü ve saniyeler içinde tükenen The Kylie Lip Kit isimli rujları sayesinde servet sahibi olan Jenner, bu listeye 23 yaşında girebilen Mark Zuckerberg 'i bile sollayarak en genç milyonerler arasına adını yazdırdı.

Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein tecavüzden yargılandı

Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman, Mira Sorvino gibi pek çok ünlü oyuncunun cinsel taciz suçlamasında bulunduğu Harvey Weinstein hâkim karşısına çıktı. kendisine yöneltilen iki suçlamadan tutuksuz yargılanmak için 1 milyon dolar kefalet ödeyen ünlü yapımcı hakkında üçüncü suçlamanın düşürülmesine hükmedildi.



Sinem Gedik ve şarkıcı İntizar arasında ilişki iddiası; Mustafa Ceceli'nin eve kamera koydurması



Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in, şarkıcı İntizar ile ilişkisi olduğu, boşanmanın sebebinin ikili arasındaki aşk olduğunu iddia edildi. Oğlunun velayetini almak için eve kamera yerleştirdiği öne sürülen Ceceli, bu görüntüleri mahkemeye sundu. Yaşanan gelişmeler üzerine Sinem Gedik ve İntizar'ın ardından Ceceli de bir açıklama yaptı.

Ceceli, "Bir çocuğun gözünün önünde onun dengesini ve psikolojik gelişimini zedeleyecek davranışta bulunan kişilerle ilgili tek bir açıdan bakılarak yaratılan mağdur algısını ve konuyu 'cinsel yönelim' düzleminde basitleştiren 'algı yönetimini' bir kenara bırakarak, çocuğun yaşadıkları ve babanın ruh halini de düşünerek konunun değerlendirilmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Eski eşi Sinem Gedik ile çocuğunun velayetini almak için dava açan şarkıcı Mustafa Ceceli şarkıcı İntizar’ın aleyhinde aldırdığı koruma kararına itiraz etti. Mahkeme, Ceceli'nin, itirazını reddetti.

Morgan Freeman cinsel taciz iddiaları sonrası özür diledi

Sekiz kadının Oscar’lı aktör Morgan Freeman tarafından cinsel tacize maruz kaldıklarını iddia etmelerinin ardından ünlü oyuncu özür açıklaması yaptı.

Justin Bieber le Hailey Baldwin evlendi

Uzun süredir birlikte olan pop yıldızı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin evlendi. Basından gizli evlenen çiftin evlilik haberini Hailey Baldwin'in amcası Alec Baldwin doğruladı. Hailey Baldwin sosyal medyada sosyadını 'Bieber' olarak değiştirdi.

Metoo hareketinin öncüsü Asia Argento'ya taciz suçlaması

Harvey Weinstein tarafından tecavüze uğradığını açıklayan ilk isimlerden biri olarak MeToo hareketinin öncülerinden olan Asia Argento, altı yıl önce 17 yaşında bir gence cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı. İtalyan oyuncu ve yönetmen, “Pedofili olarak adlandırılan şeyle suçlanmak beni incitiyor. Lekelendim” diyerek kendini savundu.

Sinead O'connor Müslüman oldu

Nothing Compares 2 U şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran, albümleri satış rekorları kıran dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olduğunu açıkladı.

Ben Affeck alkol tedavisi gördü

Alkol bağımlılığı nedeniyle daha önce iki kez tedavi gören oyuncu Ben Affleck, üçüncü kez rehabilitasyon almak üzere hastaneye yattı. Ünlü oyuncuyu hastaneye, ayrıldığı eşi, çocuklarının annesi Jennifer Garner götürdü.

Kim Kardashian'ın Trump'la görüşmesi

Kim Kardashian, şiddet içermeyen uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi mahkâm Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için Donald Trump’la görüştü.