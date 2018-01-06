İşte 7 Ocak’ta seçimi kazanacakların listesi

Taner ULUTAŞ
İşte o kazanacak adaylar içerisindeki isimler.
CTP’nin kazanacaklar listesi
Lefkoşa
1- Tufan Erhürman
2- Özdil Nami
3- Sıla Usar İncirli
4- Doğuş Derya
5- Birikim Özgür veya Kadri Fellahoğlu veya Hasan Ulaş Altıok
Mağusa
1- Erkut Şahali
2- Teberüken Uluçay
3- Asım Akansoy
4- Hamit Caner veya Şifa Çolakoğlu
Girne
1- Fazilet Özdenefe
2- Salih İzbul
3- Mustafa Ergüven veya Mahmut Kanber
İskele
1- Fikret Civisilli
2- Sedat Kılıç veya Mehmet Ceylanlı
Güzelyurt
1- Armağan Candan
2- Mehmet Çağlar
Lefke
1- Teoman Oktay
UBP’nin kazanacaklar listesi
Lefkoşa
1- Faiz Sucuoğlu
2- Hasan Taçoy
3- Savaş Atakan
4- Ersin Tatar
5- Zorlu Töre veya Hüseyin Özgürgün
Mağusa
1- Sunat Atun
2- Hamza Ersan Saner
3- Dursun Oğuz
4- Oğuzhan Hasipoğlu
5- Resmiye Canaltay veya Güneş Güneşoğlu
Girne
1- Ünal Üstel
2- İzlem Gürçağ
3- Kutlu Evren
4- Özdemir Berova veya Bulut Akacan
İskele
1- Önder Sennaroğlu
2- Nazım Çavuşoğlu veyaÜmit Özkıran
Güzelyurt
1- Ali Pilli
2- Hatice Özler Şahin veya Menteş Gündüz
Lefke
1- Aytaç Çaluda
TDP’nin kazanacaklar listesi
Lefkoşa
1- Cemal Gürsel Özyiğit
2- Asım İdris
3- Dr. Suphi Hüdaoğlu
4- Dr. Hıvsiye Özlem Gürkut veya Dr. Halil Hızal veya Av. Boysan Boyra
Mağusa
1- Hüseyin Angolemli
2- Ercan Hoşkara
3- Yeşim Dede veya İlknur Işıl Türkmen
Girne
1- Zeki Çeler
2- Ayşe Öztabay
3- İlkşen Varoğlu Atik veya Elmas Tokay
İskele
1-Erkut Yılmabaşar
2-Cemaliye Soğancı veya Salim Özbolat
Güzelyurt
1- Kamil Gilanlıoğlu veya Neşe Ertok
Lefke
1- Orhun Karagözlü
HP’nin kazanacaklar listesi
Lefkoşa
1- Kudret Özersay
2- Tolga Atakan
3- Dr. Tekjen Köroğlu veya Serkan Mesutoğlu veya Aral Moral
Mağusa
1- Dr. Hasan Topal
2- Av. Ayşegül Baybars veya Özgür Vehit
Girne
1-Jale Refik Rogers
2-Kemal Batman veyaBaki Aygün
İskele
1- Mesut Genç veya Hicran Bayraktaroğlu Fırat
Güzelyurt
1- Naim Pınar
Lefke
1- İsmail Kaşot
DP’nin kazanacaklar listesi
Lefkoşa
1- Serdar Denktaş
2- Tigin Kişmir veya İpek Kabidan
Mağusa
1- Afet Özcafer
2- Kenan Akın
YDP’nin kazanacaklar listesi
Lefkoşa
1- Bertan Zaroğlu
Gazimağusa
1- Erhan Arıklı
TKPYG’nin kazanacaklar listesi
Lefkoşa
1- Mehmet Çakıcı veya İzzet İzcan
Mağusa
1- Sonay Adem
Not: KKTC tarihinde yapılan tüm seçimlere göre YYP başkanı Çetin Sadeli’nin karma rekoru kırması bekleniyor.
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