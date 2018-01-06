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İşte 7 Ocak’ta seçimi kazanacakların listesi

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İşte 7 Ocak’ta seçimi kazanacakların listesi
7 Ocak tarihinde yapılacak seçimlere doğru elimize ulaşan tahminlere göre kazanacak adaylar da netleşmeye başlıyor.

Taner ULUTAŞ

İşte o kazanacak adaylar içerisindeki isimler.

CTP’nin kazanacaklar listesi

Lefkoşa

1- Tufan Erhürman

2- Özdil Nami

3- Sıla Usar İncirli

4- Doğuş Derya

5- Birikim Özgür veya Kadri Fellahoğlu veya Hasan Ulaş Altıok

Mağusa

1- Erkut Şahali

2- Teberüken Uluçay

3- Asım Akansoy 

4- Hamit Caner veya Şifa Çolakoğlu

Girne

1- Fazilet Özdenefe

2- Salih İzbul

3- Mustafa Ergüven veya Mahmut Kanber

İskele

1- Fikret Civisilli

2- Sedat Kılıç veya Mehmet Ceylanlı

Güzelyurt

1- Armağan Candan

2- Mehmet Çağlar

Lefke

1- Teoman Oktay

 

UBP’nin kazanacaklar listesi

Lefkoşa

1- Faiz Sucuoğlu

2- Hasan Taçoy

3- Savaş Atakan

4- Ersin Tatar

5- Zorlu Töre veya Hüseyin Özgürgün

Mağusa

1- Sunat Atun

2- Hamza Ersan Saner

3- Dursun Oğuz

4- Oğuzhan Hasipoğlu

5- Resmiye Canaltay veya Güneş Güneşoğlu

Girne

1- Ünal Üstel

2- İzlem Gürçağ

3- Kutlu Evren

4- Özdemir Berova veya Bulut Akacan

İskele

1- Önder Sennaroğlu

2- Nazım Çavuşoğlu veyaÜmit Özkıran

Güzelyurt

1- Ali Pilli

2- Hatice Özler Şahin veya Menteş Gündüz

Lefke

1- Aytaç Çaluda

 

TDP’nin kazanacaklar listesi

Lefkoşa

1- Cemal Gürsel Özyiğit

2- Asım İdris

3- Dr. Suphi Hüdaoğlu

4- Dr. Hıvsiye Özlem Gürkut veya Dr. Halil Hızal veya Av. Boysan Boyra

Mağusa

1- Hüseyin Angolemli

2- Ercan Hoşkara

3- Yeşim Dede veya İlknur Işıl Türkmen 

Girne

1- Zeki Çeler

2- Ayşe Öztabay

3- İlkşen Varoğlu Atik veya Elmas Tokay

İskele

1-Erkut Yılmabaşar

2-Cemaliye Soğancı veya Salim Özbolat

Güzelyurt

1- Kamil Gilanlıoğlu veya Neşe Ertok

Lefke

1- Orhun Karagözlü

 

HP’nin kazanacaklar listesi

Lefkoşa

1- Kudret Özersay

2- Tolga Atakan

3- Dr. Tekjen Köroğlu veya Serkan Mesutoğlu veya Aral Moral

Mağusa

1- Dr. Hasan Topal

2- Av. Ayşegül Baybars veya Özgür Vehit

Girne

1-Jale Refik Rogers

2-Kemal Batman veyaBaki Aygün

İskele

1- Mesut Genç  veya  Hicran Bayraktaroğlu Fırat

Güzelyurt

1- Naim Pınar

Lefke

1- İsmail Kaşot

 

DP’nin kazanacaklar listesi

Lefkoşa

1- Serdar Denktaş

2- Tigin Kişmir veya İpek Kabidan

Mağusa

1- Afet Özcafer

2- Kenan Akın

 

YDP’nin kazanacaklar listesi

Lefkoşa

1- Bertan Zaroğlu

Gazimağusa

1- Erhan Arıklı

 

TKPYG’nin kazanacaklar listesi

Lefkoşa

1- Mehmet Çakıcı veya İzzet İzcan

Mağusa

1- Sonay Adem

Not: KKTC tarihinde yapılan tüm seçimlere göre YYP başkanı Çetin Sadeli’nin karma rekoru kırması bekleniyor.

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