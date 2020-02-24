İşte 900 Bin TL kazanan talihli

Devlet Piyangosunun 18 Şubat çekilişindeki 900 Bin TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.
Piyangolar Birimden yapılan açıklamada, ikramiyeyi talihli adına Türkiye İş Bankası Gazimağusa Şubesi yetkilisinin teslim aldığı bildirildi.
Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.
Yıldızev, 28 Şubat çekilişi yaklaşırken 300 Bin TL için bilet satışlarının devam ettiğini de hatırlattı.
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