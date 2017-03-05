 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

İşte ABD'ye göre Kıbrıs'ın insan hakları konusundaki sorunları

»
İşte ABD'ye göre Kıbrıs'ın insan hakları konusundaki sorunları
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2016 yılı insan hakları raporunda adanın her iki tarafında görülen sorunlara işaret edildi.

Alithia gazetesi ABD’nin tüm dünyadaki insan haklarıyla ilgili raporunda yer alan Rum tarafı ve KKTC ile ilgili kısımları okuyucularına aktardı.

Habere göre Rum tarafıyla ilgili kısımda, cezaevinin aşırı dolu olması, insan ticareti, polis şiddeti, kadına şiddet, çocuğa şiddet, lezbiyen, gey, biseksüel, transgender ve interseks (LGBTI) kişilere karşı ayrımcılık, azınlıklara, etnik ve ulusal gruplara karşı ayrımcılık, siyasi iltica talebi reddedilen kişilerin temyize gitmesine izin verilmeden sınır dışı edilmeleri gibi sorunlardan bahsedilirken, yetkililerin yolsuzluktan hukuka sevk edildiğine işaret edildi.

Raporda KKTC ile ilgili kısımda ise kadına şiddet, ibadet alanlarına erişimin sınırlandırılması, cezaevinin aşırı dolu ve yaşam şartlarının zayıf olması, LGBTI kişilere karşı ayrımcılık yapılması, boş olan ibadet anlarında vandallık ve ikonların alınması gibi sorunlardan söz edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs ile Mısır arasında anlaşma04 Mart 2017 Cumartesi 10:57
  • Papadopulos Kocas ile görüştü04 Mart 2017 Cumartesi 10:22
  • Büyük itiraf!03 Mart 2017 Cuma 15:37
  • "En başından kararın hata olduğunu söyleseydi, olaylar daha farklı gelişecekti"03 Mart 2017 Cuma 14:06
  • ABD’de Kıbrıs sorunu konulu etkinlik03 Mart 2017 Cuma 12:45
  • Larnaka'da “Zinon” Arama Kurtarma Merkezi açıldı03 Mart 2017 Cuma 12:44
  • Papadopulos Atina’da temaslarda bulunuyor03 Mart 2017 Cuma 12:44
  • Malta Başbakanı bugün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak02 Mart 2017 Perşembe 13:07
  • Vatandaşlar ittifakı beşli ittifakla yolunu ayırıyor02 Mart 2017 Perşembe 13:00
  • İngiltere Savunma Bakanlığı KŞK’nın bilgi talebini inceliyor02 Mart 2017 Perşembe 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti