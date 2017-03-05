İşte ABD'ye göre Kıbrıs'ın insan hakları konusundaki sorunları

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2016 yılı insan hakları raporunda adanın her iki tarafında görülen sorunlara işaret edildi.

Alithia gazetesi ABD’nin tüm dünyadaki insan haklarıyla ilgili raporunda yer alan Rum tarafı ve KKTC ile ilgili kısımları okuyucularına aktardı.

Habere göre Rum tarafıyla ilgili kısımda, cezaevinin aşırı dolu olması, insan ticareti, polis şiddeti, kadına şiddet, çocuğa şiddet, lezbiyen, gey, biseksüel, transgender ve interseks (LGBTI) kişilere karşı ayrımcılık, azınlıklara, etnik ve ulusal gruplara karşı ayrımcılık, siyasi iltica talebi reddedilen kişilerin temyize gitmesine izin verilmeden sınır dışı edilmeleri gibi sorunlardan bahsedilirken, yetkililerin yolsuzluktan hukuka sevk edildiğine işaret edildi.

Raporda KKTC ile ilgili kısımda ise kadına şiddet, ibadet alanlarına erişimin sınırlandırılması, cezaevinin aşırı dolu ve yaşam şartlarının zayıf olması, LGBTI kişilere karşı ayrımcılık yapılması, boş olan ibadet anlarında vandallık ve ikonların alınması gibi sorunlardan söz edildi.