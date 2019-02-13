İşte Akacan'ın darp görüntüleri!

Bulut Akacan ve korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun'un Erhan Başay'ı ve yanında bulunan Zeki Asımoğlu'nu darp ettiği görüntüleri Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kibris programında yayınlandı.

Ne olmuştu?

Girne’de bir kafede yemek yerken, 7 ocak 2019 tarihinde Bulut Akacan’ın koruması olduğu bilinen Vasıf Gurbanov, Erhan Başay’ın yanına geldi. Daha sonra Bulut Akacan ve diğer koruması Orçun Özorçun ile olay yerine geldi. Akacan, Erhan Başay’a küfür etmeye başladı. Erhan Başay’ın Bulut Akacan’ın yanında çalıştığı dönemden kalma alacaklarını ödemediği için aralarındaki meseleyi Bulut Akacan’ın kayın pederine ve avukatına söylediği için kızdığı öğrenilen Akacan’ın korumaları Vasıf Gurbanov ile Orçun Özorçun Erhan Başay’ı iki yanından tutarak Akacan’ın vurmasını sağladıkları öğrenildi.

Erhan Başay’ın birlikte yemek yediği 35 yaşındaki Zeki Asımoğlu ise kavgayı ayırmaya yeltendiği sırada Akacan’ın koruması Vasıf Gurbanov tarafından ciddi şekilde darp edildi. Hastaneye kaldırılan Başay ile Asımoğlu tedavi altına alındı. Başay ayakta tedavi edilirken başına ciddi darbeler alan Asımığlu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevkedilerek müşahade altına alındı. Polisin olay yerine geldiği ve Akacan ile korumaları Vasıf Gurbanov ve Orçun Özorçun’un tutuklandığı ifade edildi.

HASTANE MACERASI

8 Ocak tarihinde ise Bulut Akacan hastaneye sevk edilerek polis gözetiminde müşahede altına alındı. Erhan Başay’a saldıran ve sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan Bulut Akacan göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Ciddi darp suçlamasıyla bugün çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesinde, yargıç emri ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne götürülen Bulut Akacan, göğüs ağrısı şikayeti üzerine ileri tetkikleri için Girne Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek burada polis gözetiminde müşahede altına alındı.