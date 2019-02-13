  • BIST 101.646
  • Altın 222,034
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

İşte Akacan'ın darp görüntüleri!

» »
İşte Akacan'ın darp görüntüleri
İşte Akacan'ın darp görüntüleri!

Bulut Akacan ve korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun'un Erhan Başay'ı ve yanında bulunan Zeki Asımoğlu'nu darp ettiği görüntüleri Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kibris programında yayınlandı.

 

 

Ne olmuştu?

Girne’de  bir kafede yemek yerken, 7 ocak 2019 tarihinde Bulut Akacan’ın koruması olduğu bilinen Vasıf  Gurbanov, Erhan Başay’ın yanına geldi. Daha sonra Bulut Akacan ve diğer koruması Orçun Özorçun ile olay yerine geldi. Akacan, Erhan Başay’a küfür etmeye başladı. Erhan Başay’ın Bulut Akacan’ın yanında çalıştığı dönemden kalma alacaklarını ödemediği için aralarındaki meseleyi Bulut Akacan’ın kayın pederine ve avukatına söylediği için kızdığı öğrenilen Akacan’ın korumaları Vasıf Gurbanov ile Orçun Özorçun Erhan Başay’ı iki yanından tutarak Akacan’ın vurmasını sağladıkları öğrenildi. 

Erhan Başay’ın birlikte yemek yediği 35 yaşındaki Zeki Asımoğlu ise kavgayı ayırmaya yeltendiği sırada Akacan’ın koruması Vasıf  Gurbanov tarafından ciddi şekilde darp edildi. Hastaneye kaldırılan Başay ile Asımoğlu tedavi altına alındı. Başay ayakta tedavi edilirken başına ciddi darbeler alan Asımığlu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevkedilerek müşahade altına alındı. Polisin olay yerine geldiği ve Akacan ile korumaları Vasıf  Gurbanov ve Orçun Özorçun’un tutuklandığı ifade edildi.

HASTANE MACERASI

8 Ocak tarihinde ise Bulut Akacan hastaneye sevk edilerek polis gözetiminde müşahede altına alındı. Erhan Başay’a saldıran ve sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan Bulut Akacan göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Ciddi darp suçlamasıyla bugün çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesinde, yargıç emri ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne götürülen Bulut Akacan, göğüs ağrısı şikayeti üzerine ileri tetkikleri için Girne Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek burada polis gözetiminde müşahede altına alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  •  Girne’de Uyuşturucu baskını07 Şubat 2019 Perşembe 16:52
  • Trafikte “İş Kazası”: Alagadi’de Minibüs Devrildi07 Şubat 2019 Perşembe 12:16
  • Polis Sürücüleri Ciklos Bölgesindeki Yoğun Sis Konusunda Uyardı07 Şubat 2019 Perşembe 12:13
  • Güngördü,çocuklar için çizgi çalışması etkinlik kitabı yazarlarını kabul etti. 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:03
  • Girne- Lefkoşa yolunda kaza!04 Şubat 2019 Pazartesi 17:32
  • Ölümlü trafik kazası02 Şubat 2019 Cumartesi 11:24
  • Bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak01 Şubat 2019 Cuma 09:45
  • Dikkat Girne'de bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak30 Ocak 2019 Çarşamba 12:45
  • The Olive Tree Advert27 Ocak 2019 Pazar 17:20
  • Lapta'daki bir şantiyeden inşaat malzemesi çalan zanlı tutuklandı26 Ocak 2019 Cumartesi 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti