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İşte AKP'nin 'altın aşkı'nın kökeni!

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CHP'li Yarkadaş, AKP'nin altın ve maden şirketlerine rant yaratmak için neler yaptığını tarihleriyle hatırlattı.
İşte AKP'nin 'altın aşkı'nın kökeni!

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'nin kurulduğu ve iktidara geldiği ilk yıllardan bu yana ormanların maden sahasına dönüştürülmesi için çaba gösterdiğini anlattı.


Yarkadaş'ın sosyal medyada paylaştığı ilginç bilgiler şöyle:

1- AKP'nin maden-altın şirketlerine rant yaratma aşkının kökenleri iktidarının ilk yıllarına rastlar... İktidara geldikten 1.5 yıl sonra, yani 2004'te Meclis'e getirdikleri bir teklif ile "Orman ve Korunması Gereken Alanlar Kanunu"nu CHP'nin tüm itirazlarına rağmen değiştirdiler.


2- Dün @bizimtvcomtr'de de anlattım: CHP, ormanların ve doğal zenginliklerin yerli ve yabancı maden - altın şirketlerinin yağma ve talanına açan bu kanunu hemen Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Ancak Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç, bu başvuruyu tam beş yıl gündeme aldırtmadı.


3- CHP'nin çağrıları sonucu Anayasa Mahkemesi davayı 2009'un sonunda karara bağladı. AYM, partimiz CHP'nin isteği doğrultusunda 7. maddenin 1. fıkrasını iptal etti. Heyhat! İptal etse ne olacak ki! Geride kalan beş yılda ruhsatlar verildi, Türkiye'nin altı üstüne getirildi.


4- AKP bu! Rant olur da durur mu! Bu kez 2011 yılında yine yasaların arkasından dolanarak rantın önünü açacak yeni bir teklif getirdiler meclise.. Bu kez de Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'nu CHP'nin itirazlarına rağmen değiştirerek Türkiye'nin her yerini şantiyeye çevirdiler.

5- Ancak AKP'ye bu da yetmedi! Erdoğan, 2019 yılının Şubat ayında yayımladığı bir kararname ile maden arama / işletme ruhsatı verme yetkisini Cumhurbaşkanı'na verdi. AYM'nin bu kararnameyi iptal edecek gücü olmadığı TBMM de by-pass edildiği için bu garip durumla karşı karşıyayız.


6- Görüldüğü üzere, AKP'nin 2001 yılında Ecevit tarafından verildiği söylenen maden arama izninin arkasına saklanabilme lüksü yok. AKP, ısrarla ve inatla, bu tür faaliyetlerin önünü açtı. Niyet bu olmasa, 2001'in arkasına saklanmaz doğa katliamının önüne geçecek yasa çıkarırlardı.


7- AKP'nin bunu yapabilmesi mümkün değil. Çünkü; M. Cengiz'in şirketi bölgede faaliyet gösteren Kanada menşeli ve 35 milyon TL sermayeli Liberty Gold şirketi ile Çanakkale Halilağa bakır ve altın tesisini 12 Temmuz 2019'da 55 milyon liraya satın aldı. A Haber'in telaşı bundan...

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