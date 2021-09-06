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İşte alınan kararlar

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Bakanlar Kurulu, Girne’de Güven Yapı Limited’e kiralanan ancak çevre örgütleri ve halktan gelen tepkiler üzerine kira sözleşmesi iptal edilen araziyi ‘orman arazisi’ ilan etti.
İşte alınan kararlar

Kararlar şöyle:

  • Girne’de Güven Yapı Limited’e kiralanan ancak çevre örgütleri ve halktan gelen tepkiler üzerine kira sözleşmesi iptal edilen arazi orman alanı ilan edildi.
  • Güven Yapı Limited üyelerinin doğan mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda çalışma başlatıldı.
  • Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının güvenlik sorunun giderilmesi, müze birimi ve peyzaj çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasına yönelik karar üretildi.


Bakanlar Kurulu, Girne’de Güven Yapı Limited’e kiralanan ancak çevre örgütleri ve halktan gelen tepkiler üzerine kira sözleşmesi iptal edilen araziyi ‘orman arazisi’ ilan etti.

Güven Yapı Limited üyelerinin doğan mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda çalışma başlatıldı.

Öte yandan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının güvenlik sorunun giderilmesi, müze birimi ve peyzaj çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasına yönelik karar üretildi.

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklama şöyle:

Bakanlar Kurulu bu sabah Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplandı.

Toplantıda,  daha önceleri Girne’de Güven Yapı Limited’e kiralanan ancak çevre örgütleri ve halktan gelen tepkiler üzerine kira sözleşmesi iptal edilen arazinin Orman alanı ilan edilerek bu yılın ağaçlandırma projesi kapsamına alınmasını kararlaştırdı.

Toplantıda ayrıca, Kıbrıs Türk Halkı Lideri Dr Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarının bakım ve idame ettirilmesi konusu görüşülerek bir takım kararlar alındı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Lefkoşa’da Türk Mukavemet Teşkilatı Parkı içinde yer alan anıt mezarının güvenlik sorunun hemen giderilmesi, müze birimi ve peyzaj çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanması karara bağlandı.

Başbakan Ersan Saner toplantı sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“ Bakanlar Kurulumuz bu sabah toplanarak gündeminde bulunan rutin sağlık ve ekonomi konularına ilişkin değerlendirmeler yaptıktan sonra iki hususu karara bağlamıştır.

Bakanlar Kurulumuzun aldığı karar uyarınca bir süre önce daha önceleri kiralandığı Güven Yapı Limited’ten geri alınan Girne’deki arazi artık ormanlık alan olacaktır.

Söz konusu alanın orman haline getirilmesi için çalışmalara hemen başlanacak ve  bu bölgeye  bu yılın ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ilk fidanlar önümüzdeki aylarda dikilecektir.

Bu arada şunu da belirtmeliyim ki söz konusu arazinin kiralanmasında veya geri alınmasında hiçbir olumsuz tutumu olmayan Güven Yapı Limited üyelerinin doğan mağduriyetlerinin giderilmesi üzerinde de önemle duruyoruz.

Önümüzdeki günlerde ilgili kişilerle atılması gereken adımlar konusunda bir araya geleceğiz.

Bakanlar Kurulumuz bugün ayrıca, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Lefkoşa’da Türk Mukavemet Teşkilatı Parkı içinde yer alan anıt mezarının güvenlik sorunun hemen giderilmesini, müze birimi ve peyzaj çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını da karara bağladı.

Anıt mezarın güvenlik sorunu özel güvenlik şirketlerinden hizmet alımı yapılması yolu ile giderilecektir.

Anıtın çevre düzenlemesi, için de yarın üniversitelerimizin ilgili kişileri, İçişleri Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı yetkililerinin katılacağı bir toplantı yapılarak gereken adımlar atılacaktır.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezar projesi içinde bulunan müze biriminin eksikliklerinin tamamlanarak bir an önce ziyarete açılması üzerine de hükümetimiz önemle durmaktadır.”

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