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İşte alınan kararlar... KKTC'ye gelişlerin önü açılıyor...

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İşte alınan kararlar... KKTC'ye gelişlerin önü açılıyor...
İşte alınan kararlar... KKTC'ye gelişlerin önü açılıyor...

Kararları Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay açıklıyor.

Girne ve Güzelyurt hastanelerinin ne zaman bitirileceği ile ilgili kararlar alındı.

Ülkeye girebilecek olan kişiler ile ilgili olarak kararlar üretildi.

1. Katagori

Yurtdışınında bulunan KKTC vatandaşlarından KKTC ikameti olan vatandaşlar ülkeye gelebileckeler. Katrantinaya girecekler. Masraflar devlet karşılayacak.

5,11,17 Haziran'da kKTC'ye charter sefer düzenlenecek.

1 Haziran'dan itibaren Türkiye'deki KKTC vatandaşları ülkeye giriş yapabilecekler.

2. Katagori

8 Haziran'dan itibaren KKTC'de otura izni olanlar ülkeye gelebilecekler, geldiklerinde karantinaya gelecekler maliyetini kendileri ödeyecekler.

3.Katagori

1 Temmuz'dan itibaren turistler gelebilecek. Ülkeler 2 katagoriye ayrılacak. Detayları Sağlık Bakanlığı açıklayacak. 

 

PİLE KONUSU

1 Haziran tarihinden itibaren Pilelilerin KKTC'ye gelişi kolaylaştırılacak. KKTC'de işyeri bulunan, çalışan Pile köyünde yaşayan vatandaşların PCR testi yaparak ve bununla birlikte kişisel taahütlerde (Güney Kıbrıs'a gidilmeyecek) bulunulacak. Peyder pey PCR testleri yapılacak ve 1 Haziran tarihi itibarı ile geçişler başlayacak.

 

YURTDIŞINDAKİ COVİD-19 VEFATLARI

1 Haziran tarihinden itibaren yurt dışında her ne sebeple olursa olsun tüm vefat edenler ülkeye getirilip defnedilmesi kurallara bağlı olarak Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlandı.

 

2. EKONOMİK PAKET YOLDA

2. bir ekonomik paket için Haziran'ın ortasında yeni bir paket açıklanacak.

 

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİYOR

Sokağa çıkma yasağı 1 Haziran'dan itibaren uzatılmıyor.

 

MASKE YASAĞI DEVAM EDECEK

1 Haziran'dan itibaren toplu taşıma ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı açıklama yapacak.

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