  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

İşte alınan kararların tam listesi...

» »
45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Karar
İşte alınan kararların tam listesi...

05 Eylül 2020 tarihinden itibaren alınan kararlar şunlardır:

1. A) Ülkemize B Grubu ülkelerden gelen kişiler (Türkiye ve İngiltere dahil) arasından vaka sayısının giderek artması ve yerel bulaşın da buna bağlı olarak artış göstermesi ve sağlık sistemimizin yükünü arttırmamak adına komitemiz 07 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlamak kaydı ile adamıza gelecek herkesin 7 gün süre ile karantinada kalmasına karar verilmiştir.

(Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacak Sağlık Bakanlığı ve güvenlik güçleri tarafından denetlenecek karantina merkezlerinde) Uygulama 06 Eylül 2020 saat 23:59 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 20 Eylül 2020 saat:23:59 da sona erecektir. Bu uygulamanın bitiş tarihinde yeniden durum değerlendirilmesi yapılacaktır.

B) Bir kişinin 2 kez PCR testinin negatif olduğu durumlarda 3 günlük sürede testinin pozitifleşmesi ve hastalık bulaştırma ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle B grubu ülkelerinden çift negatif PCR sonucu ile ülkemize giriş yapacak kişilerin, KKTC’de 3 günden kısa süre(3. gün dahil) kalmaları kaydı ile karantina uygulamalarından muaf tutulması uygun görülmüştür.

C)Yükseköğrenim nedeniyle KKTC’ye gelecek öğrenciler de bu süreçte 7 gün süre ile Üniversitenin belirlediği yurt veya otellerde izole olacaklardır.

D) Sağlık nedenleri ile yurt dışına gidenlerin karantina uygulamaları Sağlık Bakanlığı’na müracaat etmeleri halinde değerlendirilecektir.

E) C kategorisindeki ülkelerden gelecekler için uygulama: Ülkemize gelecek kişiler uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde belgeleme zorunluluğu vardır. Ülkeye girişlerinde 14 gün süre ile belirlenen karantina merkezlerinde karantina uygulaması yapılacaktır. Gerektiğinde karantina merkezinde bulunan kişilere PCR testi yapılabilecektir.

2. Son günlerde Vadili, İnönü ve Akdoğan bölgelerinde yoğun yerel bulaşın görülmesi nedeniyle 07 Eylül 2020 tarihinden itibaren (07 Eylül 2020 tarihi dahil) 20 Eylül 2020 tarihine kadar (20 Eylül 2020 tarihi dahil) 14 gün süre ile düğünler, toplantılar vb. toplu organizasyonlar yasaklanmıştır. Bu bölgedeki tüm okulların açılması da 14 gün süre ile ertelenmiştir.

3. A) Açık alanlarda düzenlenen eğlencelerde sosyal mesafe ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen bu kurallara uyulmadığı görülmektedir. Bu nedenle beach club, doğum günü kutlaması, kına gecesi vb. benzeri eğlencelerin yapılacak denetimlerde kurallara uyulmaması halinde işletmelerin kapatılmasına karar verilmiştir.

B)Ayrıca düğünler ve açık havada düzenlenen benzeri organizasyonlarda uyulması gereken kurallar kılavuzuna uyulmaması durumunda düğünlere de kısıtlama getirilecektir.

4. Restaurant, cafe ve yemek hizmeti veren yerler hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları kaydı ile hizmet vermeye devam edeceklerdir. Bu hizmetlerin belirlenen kurallara uymamaları halinde kapatılmaları gündeme gelecektir.

5. Taşımacılık sektörü ile ilgili alınacak tedbirler; sürücü bölümü bir aparat ile yolculardan ayrılmalıdır. Bu arada camlar açık olmalı, klima kullanılmamalı ve araçtaki herkes maske takmalıdır. Yolcuların tarih bazında isim- soyisim ve adres kayıtları da tutulmalıdır.

NOT:
• Ülkemize girişlerde B Kategorisinden gelen kişilerden istenen PCR testleri ile ilgili uygulamalarda bir değişiklik yapılmamıştır.

• Söz konusu karantina ücretlerinden aşağıda belirtilen kişiler muaf tutulacaktır:

- Öğrenci olarak ülkemize giriş yapacak kişiler

- 6 Eylül 2020 tarihinden önce yurt dışına giden kişiler

- Sağlık amacıyla Türkiye’ye sevkli giden hastalar ve görevli olarak gönderilen personel.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CORONA KKTC: VADİLİ,AKDOĞAN ve İNÖNÜ'de okullar Eylül sonuna kadar kapalı!05 Eylül 2020 Cumartesi 17:39
  • Kıyıların yağmalanmasına yol açan Bakanlar Kurulu kararına dava açıldı!05 Eylül 2020 Cumartesi 17:13
  • Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Ya diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle05 Eylül 2020 Cumartesi 16:56
  • Dr. Gülgün Vaiz: Kendinizi ve ailenizi karantinaya alın hayati gereklilik yoksa dışarı çıkmayın05 Eylül 2020 Cumartesi 16:16
  • TSK ve GKK ortak tatbikat! Seçilen yer dikkat çekti, 'Akdeniz Fırtınası' başlıyor...05 Eylül 2020 Cumartesi 14:18
  • KTAMS:"Karantinasız girişlere son verilmezse greve gideceğiz"05 Eylül 2020 Cumartesi 13:15
  • Tufan Erhürman Girne Halk Evi’ni Ziyaret Etti05 Eylül 2020 Cumartesi 12:12
  • Yeşilırmak Direniş Ve Bütünleşme Günü Kutlanacak; Şehitler Anılacak05 Eylül 2020 Cumartesi 12:00
  • 4 Eylül'de KKTC'de 45.8 Derece ile Rekor Sıcaklığa Ulaşıldı05 Eylül 2020 Cumartesi 11:22
  • Özersay Euronews'e Konuştu : “Gerilimin nedeni Türkiye ve KKTC'nin sahada olması”05 Eylül 2020 Cumartesi 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti