İşte Anayasa Değişikliği Halk Oylamasının ilk sonuçları

KKTC’de bugün Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında da sonuçlar açıklanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 738 sandıktan 63’ünün sonuçlarını duyurdu.
Buna göre, seçmenlerin yüzde 51,39’u “hayır”; yüzde 48,61’i “evet” dedi.
KKTC’de bugün Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında da sonuçlar açıklanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 738 sandıktan 63’ünün sonuçlarını duyurdu.
Buna göre, seçmenlerin yüzde 51,39’u “hayır”; yüzde 48,61’i “evet” dedi.
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