İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi

Güncelleme alacak modeller arasında Google’ın modelleri ve Google’ın Android One programına katılan markaların avantajı daha yüksek.Henüz modellere gelecek güncelleme tarihleri hepsinin kesin değil, ama güncellemelerin geleceği modelleri aşağıda bulabilirsiniz.

Not: Üreticilerin henüz hepsi güncelleme verecekleri modelleri resmen açıklamadılar.

Google



Pixel

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

General Mobile



GM 8 (Android One)

GM 8 GO (Android Pie A1 ile güncellenecek)

GM 6 (Android One)

Samsung



Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9 ve S9+

Samsung Galaxy S8+ ve S8+

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy A8 (2018)

Samsung Galaxy A6 (2018)

Samsung Galaxy A6+ (2018)

Samsung Galaxy J6 (2018)

Samsung Galaxy Tab S3

Huawei



Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei P20 Lite

Huawei Mate 10

Huawei P10

Huawei Mate 9

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Honor



Honor 9

Honor View 10

Xiaomi



Xiaomi Mi 8

Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Black Shark

Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A1

Asus



Zenfone 5z

Zenfone 5

Nokia



Nokia 8 Sirocco ve Nokia 8

Nokia 7 Plus

Nokia 6.1, and Nokia 6

Nokia 5.1, and Nokia 5

Nokia 3.1, and Nokia 3

Nokia 2.1, and Nokia 2

Nokia 1

OnePlus



One Plus 6

One Plus 5T and One Plus 5

One Plus 3T and 3

LG



LG V35 ThinQ

LG Q Stylus

LG V30S Thin Q

LG G7 Thin Q

LG Q7

LG V30+

Motorola



Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto Z2 Force

Moto Z2 Play

Moto X4

Moto G6 Plus

Moto G6

Moto G6 Play

HTC



HTC U12+

HTC U11

HTC U11+

HTC U11 Life (Android One versiyon)

Sony



Xperia XZ2

Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ Premium

Xperia XZ1

Xperia XZ1 Compact

Sony Xperia XZ2

Android Oreo GO modellerinden güncelleme alacak cihazların listesi



Alcatel 1X

Nokia 1

Nokia 2.1

Moto E5 Play

Huawei Y3 2018

ASUS ZenFone Live L1

General Mobile GM 8 Go

LAVA Z50

ZTE Weather Go

Micromax Bharat Go

Android Pie Beta Programında olan ve güncelleme alacak modellerin listesi

Essential PH-1

Vivo X21 and X21 UD

Xiaomi Mi Mix 2S

Sony Experia XZ2

Nokia 7 Plus

Oppo R15 Pro

OnePlus 6