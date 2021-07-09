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İşte antijen testi yapılabilecek anlaşmalı özel laboratuvarlar

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İşte antijen testi yapılabilecek anlaşmalı özel laboratuvarlar
İşte antijen testi yapılabilecek anlaşmalı özel laboratuvarlar

Girişler esnasında istenecek antijen testleri Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda ücretsiz olarak yapılabilmektedir.

İşte bakanlığın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarların listesi

LabaratuvarBölge
Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)GAZİMAĞUSA
Lancet Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGAZİMAĞUSA
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Mağusa)GAZİMAĞUSA
Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGAZİMAĞUSA
Miyap Sağlık Şti. Ltd.(Yaşam Hastanesi)GAZİMAĞUSA
Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.) GAZİMAĞUSA
Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGAZİMAĞUSA
Maraş Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGAZİMAĞUSA
Elite hospital tıbbi tahlil lab.LEFKOŞA
M.Analiz Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞA
Miracle Hastanesi Tıbbi LaboratuvarLEFKOŞA
Arıtkan Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞA
Biogram Lab.LEFKOŞA
Cyprus Life Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞA
Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.LEFKOŞA
Eko_Lab. (Etik) Tıbbi  Tahlil Lab.LEFKOŞA
Ereş Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞA
Kolan Britsh Hospital (Lefkoşa)LEFKOŞA
Yöntem Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞA
Mikrolab Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞA
Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı)LEFKOŞA
Nis Tıp MerkeziLEFKOŞA
Referans Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞA
Simya LabLEFKOŞA
Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi )LEFKOŞA
Ulun Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞA
Uzman Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞA
Vedat Özünlü LaboratuvarıLEFKOŞA
Yenikent  Flora Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞA
Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil LaboratuvarıLEFKOŞA
İlkay Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGÜZELYURT
Yaman Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGÜZELYURT
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Güzelyurt)GÜZELYURT
Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarıGİRNE
Duo LabGİRNE
Britsh Medical LabGİRNE
Kolan Britsh Hospital (Girne)GİRNE
Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı GİRNE
Tanı Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGİRNE
Unilab Tıbbi Tahlil LaboratuvarıGİRNE
Yücekan Lab. (Vita Lab.)GİRNE
Medicalport Hospital Tıbbi Tahlil LaboratuvarGİRNE
Kyrenia Med. Lab.GİRNE
İskele Tıp MerkeziİSKELE
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