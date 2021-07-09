İşte antijen testi yapılabilecek anlaşmalı özel laboratuvarlar

Girişler esnasında istenecek antijen testleri Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda ücretsiz olarak yapılabilmektedir.
İşte bakanlığın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarların listesi
|Labaratuvar
|Bölge
|Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (İrfan Dorak)
|GAZİMAĞUSA
|Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GAZİMAĞUSA
|Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Mağusa)
|GAZİMAĞUSA
|Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GAZİMAĞUSA
|Miyap Sağlık Şti. Ltd.(Yaşam Hastanesi)
|GAZİMAĞUSA
|Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tahlil Lab.)
|GAZİMAĞUSA
|Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GAZİMAĞUSA
|Maraş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GAZİMAĞUSA
|Elite hospital tıbbi tahlil lab.
|LEFKOŞA
|M.Analiz Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|Miracle Hastanesi Tıbbi Laboratuvar
|LEFKOŞA
|Arıtkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|Biogram Lab.
|LEFKOŞA
|Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.
|LEFKOŞA
|Eko_Lab. (Etik) Tıbbi Tahlil Lab.
|LEFKOŞA
|Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|Kolan Britsh Hospital (Lefkoşa)
|LEFKOŞA
|Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|Mikrolab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Pembe Monargalı)
|LEFKOŞA
|Nis Tıp Merkezi
|LEFKOŞA
|Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|Simya Lab
|LEFKOŞA
|Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastahanesi )
|LEFKOŞA
|Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|Vedat Özünlü Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|LEFKOŞA
|İlkay Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GÜZELYURT
|Yaman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GÜZELYURT
|Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (Güzelyurt)
|GÜZELYURT
|Tıb lab tıbbi tahlil laboratuvarı
|GİRNE
|Duo Lab
|GİRNE
|Britsh Medical Lab
|GİRNE
|Kolan Britsh Hospital (Girne)
|GİRNE
|Lamel Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GİRNE
|Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GİRNE
|Unilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
|GİRNE
|Yücekan Lab. (Vita Lab.)
|GİRNE
|Medicalport Hospital Tıbbi Tahlil Laboratuvar
|GİRNE
|Kyrenia Med. Lab.
|GİRNE
|İskele Tıp Merkezi
|İSKELE
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