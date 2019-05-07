İşte AP seçimleri için oy verme noktaları

Rum İçişleri Bakanlığı’na bağlı Seçim Merkezi Dairesi’nden yapılan açıklamada, Kıbrıslı Türkler’in oy kullanacağı noktalar açıklandı.
Sınır barikatların hemen yakınında kurulacak olan 50 özel seçim merkezi şöyle:
Lefkoşa
Ay Demet – Kermiya barikatı
Ay Demet Çok Amaçlı Merkez’de 8 seçim merkezi
Makedonitissa’daki İşitme Engellililer Okulu’nda 4 seçim merkezi
Ledra Palace
Ledra Palace yakınındaki Kentsel Planlama ve Konut Dairesi binasında 6 seçim merkezi
Uzun Yol- Lokmacı
Faneromeni Ortaokulu’nda 8 seçim merkezi
Lefke
Limnidi-Yeşilırmak barikatı
Aşağı Pirgo Ortaokulu’nda 2 seçim merkezi
Lefke Aplıç barikatı kapısı
Flasu’da Köy Meclisi binasında 2 seçim merkezi
Omorfo
Astromerit – Zodya barikatı
Astromerit İlkokulu’nda 7 seçim merkezi
Larnaka
Pile – Bergama barikatı yakınında
Livadya Bölge Lisesi’nde 4 seçim merkezi
Mağusa
Derinya Barikatı
- Derinya’nın İkinci İlkokulu’nda 3 seçim merkezi
- Derinya Devlet Anaokulu’nda 3 seçim merkezi
2.5 Mil – Strovilya barikatı
Aheritu İlkokulu’nda 3 seçim merkezi
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