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İşte AP seçimleri için oy verme noktaları

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Seçim Merkezi Dairesi’nden yapılan açıklamada, Kıbrıslı Türkler’in oy kullanacağı noktalar açıklandı.
İşte AP seçimleri için oy verme noktaları

Rum İçişleri Bakanlığı’na bağlı Seçim Merkezi Dairesi’nden yapılan açıklamada, Kıbrıslı Türkler’in oy kullanacağı noktalar açıklandı.

Sınır barikatların hemen yakınında kurulacak olan 50 özel seçim merkezi şöyle:

Lefkoşa

Ay Demet – Kermiya barikatı

Ay Demet Çok Amaçlı Merkez’de 8 seçim merkezi

Makedonitissa’daki İşitme Engellililer Okulu’nda 4 seçim merkezi

Ledra Palace

Ledra Palace yakınındaki Kentsel Planlama ve Konut Dairesi binasında 6 seçim merkezi

Uzun Yol- Lokmacı

Faneromeni Ortaokulu’nda 8 seçim merkezi

Lefke

Limnidi-Yeşilırmak barikatı

Aşağı Pirgo Ortaokulu’nda 2 seçim merkezi

Lefke Aplıç barikatı kapısı

Flasu’da Köy Meclisi binasında 2 seçim merkezi

 

Omorfo

Astromerit – Zodya barikatı

Astromerit İlkokulu’nda 7 seçim merkezi

 

Larnaka

Pile – Bergama barikatı yakınında

Livadya Bölge Lisesi’nde 4 seçim merkezi

 

Mağusa

Derinya Barikatı

  • Derinya’nın İkinci İlkokulu’nda 3 seçim merkezi
  • Derinya Devlet Anaokulu’nda 3 seçim merkezi

2.5 Mil – Strovilya barikatı

Aheritu İlkokulu’nda 3 seçim merkezi

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