İşte AP seçimleri için oy verme noktaları ve tam adresler (Haritalı)

Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı’na bağlı Seçim Merkezi Dairesi’den yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için hazırlanan özel seçmen listesinde yer alan ve adanın kuzeyinde ikamet eden Kıbrıslı Türkler güneye geçiş kapılarının yakınında kurulacak 50 özel seçim merkezinde oylarını kullanabilecekler.

26 Mayıs’ta kuzeyde ikamet eden Kıbrıslı Türk seçmenlerin oy kullanabilecekleri özel seçim merkezlerinin yerleri:



Lefkoşa:

Ay Demet-Kermiya barikatı

Ay Demet’teki Çok Amaçlı Merkez’de 8 seçim merkezi

Tam adres için: http://tiny.cc/g11d6yMakedonitissa’daki İşitme Engelliler Okulu’nda 4 seçim merkezi

Tam adres için: http://tiny.cc/m61d6y



Ledra Palas barikatı

Ledra Palas yakınındaki Kentsel Planlama ve Konut Dairesi binasında 6 seçim merkezi

Tam adres için: http://tiny.cc/k91d6y

Uzun Yol – Lokmacı barikatı

Faneromeni Ortaokulu’nda 8 seçim merkezi

Tam adres için: http://tiny.cc/od2d6y



Lefke:

Limnidi- Yeşilırmak barikatı

Aşağı Pirgo Ortaokulu’nda 2 seçim merkezi

Tam adres için: http://tiny.cc/kg2d6y

Lefke- Aplıç kapısı barikatı

Flasu’da Köy Meclisi binasında 2 seçim merkezi

Tam adres için: http://tiny.cc/9k2d6y



Omorfo:

Astromerit-Zodya barikatı

Astromerit İlkokulu’nda 7 seçim merkezi

Tam adres için: http://tiny.cc/un2d6y



Larnaka:

Pile- Pergama barikatı yakınında

Livadya Bölge Lisesi’nde 4 seçim merkezi

Tam adres için: http://tiny.cc/9p2d6y



Mağusa:

Derinya barikatı

Derinya İkinci İlkokulu’nda 3 seçim merkezi

Tam adres için: http://tiny.cc/5t2d6y

Derinya Devlet Anaokulu’nda 3 seçim merkezi

Tam adres için: http://tiny.cc/zw2d6y



2,5 Mil – Strovilya barikatı

Aheritu İlkokulu’nda 3 seçim merkezi

Tam adres için: http://tiny.cc/xy2d6y