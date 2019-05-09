İşte AP seçimleri için oy verme noktaları ve tam adresler (Haritalı)

Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı’na bağlı Seçim Merkezi Dairesi’den yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için hazırlanan özel seçmen listesinde yer alan ve adanın kuzeyinde ikamet eden Kıbrıslı Türkler güneye geçiş kapılarının yakınında kurulacak 50 özel seçim merkezinde oylarını kullanabilecekler.
26 Mayıs’ta kuzeyde ikamet eden Kıbrıslı Türk seçmenlerin oy kullanabilecekleri özel seçim merkezlerinin yerleri:
Lefkoşa:
Ay Demet-Kermiya barikatı
Ay Demet’teki Çok Amaçlı Merkez’de 8 seçim merkezi
Tam adres için: http://tiny.cc/g11d6yMakedonitissa’daki İşitme Engelliler Okulu’nda 4 seçim merkezi
Tam adres için: http://tiny.cc/m61d6y
Ledra Palas barikatı
Ledra Palas yakınındaki Kentsel Planlama ve Konut Dairesi binasında 6 seçim merkezi
Tam adres için: http://tiny.cc/k91d6y
Uzun Yol – Lokmacı barikatı
Faneromeni Ortaokulu’nda 8 seçim merkezi
Tam adres için: http://tiny.cc/od2d6y
Lefke:
Limnidi- Yeşilırmak barikatı
Aşağı Pirgo Ortaokulu’nda 2 seçim merkezi
Tam adres için: http://tiny.cc/kg2d6y
Lefke- Aplıç kapısı barikatı
Flasu’da Köy Meclisi binasında 2 seçim merkezi
Tam adres için: http://tiny.cc/9k2d6y
Omorfo:
Astromerit-Zodya barikatı
Astromerit İlkokulu’nda 7 seçim merkezi
Tam adres için: http://tiny.cc/un2d6y
Larnaka:
Pile- Pergama barikatı yakınında
Livadya Bölge Lisesi’nde 4 seçim merkezi
Tam adres için: http://tiny.cc/9p2d6y
Mağusa:
Derinya barikatı
Derinya İkinci İlkokulu’nda 3 seçim merkezi
Tam adres için: http://tiny.cc/5t2d6y
Derinya Devlet Anaokulu’nda 3 seçim merkezi
Tam adres için: http://tiny.cc/zw2d6y
2,5 Mil – Strovilya barikatı
Aheritu İlkokulu’nda 3 seçim merkezi
Tam adres için: http://tiny.cc/xy2d6y
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