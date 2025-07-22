İşte artan yeni trafik cezaları!

Asgari ücretin yükseltilmesinin ardından, asgari ücrete endeksli trafik cezalarında da yeni oranlar belli oldu. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre 2025 yılı ikinci dönem brüt asgari ücret 51 202 TL, net asgari ücret 44 546 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete endeksli trafik cezaları da bu artış oranına paralel biçimde otomatik olarak güncellenerek yükseldi.

Buna göre hız sınırını 20–40 km/s aşan sürücülere 7 830,30 TL, tehlikeli sürüş ile dikkatsiz araç kullanımına 10 440,40 TL; 50–100 mg/100 ml arası alkol tespit edilen araç kullanımına 26 101,00 TL, 100–150 mg/100 ml arası alkollü araç kullanımına 52 202,00 TL; mal sahibinden izinsiz araç kullanımına da 52 202,00 TL ceza verilecek. Kayıtsız araç kullanma ve muayenesiz araçla trafiğe çıkma fiilleri için 7 830,30 TL, ruhsat koşullarına aykırı araç kullanımına 5 220,30 TL, sürücü belgesini yanında taşımamaya ise 2 610,10 TL para cezası uygulanacak.