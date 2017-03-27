İşte atanan isimler

Yüksek Adliye Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, atanan ve terfi eden yargıçlar yarın saat 09.15’te Yüksek Adliye Kurulu Salonu’nda yemin edecekler.

Yüksek Adliye Kurulu, yarından geçerli olmak üzere, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Nüvit Gazi Hacı’yı Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na; Yargıç Ayşen Toroslu’yu Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı’na ve Avukat Gülay Süleymanoğlu’nu da Kaza Mahkemesi Yargıçlığı’na atadı.

Yüksek Adliye Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, atanan ve terfi eden yargıçlar yarın saat 09.15’te Yüksek Adliye Kurulu Salonu’nda yemin edecekler.

Açıklamaya göre, atanan ve terfi eden yargıçların özgeçmişleri şöyle:

NÜVİT GAZİ HACI

Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na atanan Nüvit Gazi Hacı, 25 Aralık 1977 tarihinde Lefkoşa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra stajını tamamlayarak 10 Eylül 1999 tarihinde avukatlık kaydını yaptırdı. 1 Ocak 2001 tarihine kadar avukat, 1 Ekim 2004 tarihine kadar Savcı Yardımcısı ve 2006 yılının Haziran ayına kadar Savcı olarak mesleğini sürdürdü.

5 Haziran 2006 tarihinde Kaza Mahkemesi Yargıçlığı’na, 1 Kasım 2011 tarihinde Kıdemli Yargıçlığa atandı. Bugüne kadar Lefkoşa, Girne, Gazimağusa Kaza Mahkemeleri ile Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Lefkoşa ve Girne Ağır Ceza Mahkemelerinde görev yapan Nüvit Gazi Hacı, evli ve 1 çocuk annesi.

AYŞEN TOROSLU

Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı’na atanan Ayşen Toroslu, 1981’de Lefkoşa’da doğdu. Lise öğrenimini Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimine başlayarak 2002 yılında mezun oldu. İstanbul Barosu nezdinde avukatlık stajını yaptıktan sonra İstanbul Barosu’na avukat olarak kaydoldu. 2003 yılında adaya döndü, avukatlık stajını tamamlayarak 2004 yılında Avukatlar Sicili’ne kaydoldu ve avukatlık mesleğini icra etmeye başladı.

17 Ekim 2011 tarihinde Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Güvenlik Kuvvetleri Askeri Mahkemesi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde görev yaptı.

Evli ve iki çocuk annesi olan Ayşen Toroslu, iyi derecede İngilizce biliyor.

GÜLAY SÜLEYMANOĞLU

Kaza Mahkemesi Yargıçlığı’na atanan Gülay Süleymanoğlu 16 Eylül 1987’de Lefkoşa’da doğdu. Lise öğrenimini Yakın Doğu Koleji’nde tamamladıktan sonra, İngiltere’de University of Kent (Canterbury) Hukuk Fakültesi’nden 2008 yılında mezun oldu. University of Amsterdam’da 2008-2009 yıllarında Uluslararası Hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku konusunda master yaptı. Aynı yıl stajını tamamladı ve 1 Ekim 2010 tarihinde avukat olarak kaydoldu.

Bu göreve atanıncaya dek avukatlık mesleğini icra eden Gülay Süleymanoğlu, iyi derecede İngilizce biliyor.