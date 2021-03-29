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İşte Avrupa'da Hellim tescilinin detayları

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İşte Avrupa'da Hellim tescilinin detayları
İşte Avrupa'da Hellim tescilinin detayları

AB Komisyonu’nun "Coğrafi Isim Belirleme Ajansi" ve "AB Gıda Güvenlik ve Standartlarını Oluşturan Daimi Komitesi" hellimin coğrafi tescilini onayladı.

Buna göre, sadece Kıbrıs’ta üretilen ve belli standartları karşılayan hellim, “hellim ve/veya hallumi” adıyla, ya da her iki isim birden kullanılarak Avrupa Birliği pazarında satılabilecek.

AB tarafından hazırlanan metinde, hellimin ayrı ayrı koyun veya keçi sütünden, koyun ve keçi sütünün karışımından, ya da koyun ve keçi sütüne inek sütü de katılarak yapılabileceği belirtiliyor.

Ancak inek sütünün oranının, daima koyun ve /veya keçi sütünün oranından daha az olması gerektiği vurgulanıyor. KKTC’de üretilen hellimin standartlara uygun olup olmadığını Bureau Veritas adlı, Fransa merkezli özel bir firma denetleyecek.

AB Tarım Bakanlarının da önümüzdeki günlerde bir araya gelerek söz konusu metni onaylamaları bekleniyor. 

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