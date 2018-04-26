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İşte Avrupa`nın en çok borcu olan ülkesi

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Avrupa İstatistik Ofisi’nin raporuna göre en iyi ve en kötü açıklandı.
İşte Avrupa`nın en çok borcu olan ülkesi

 

Avrupa İstatistik Ofisi’nin raporuna göre Yunanistan, Avrupa Birliği’nin en yüksek borca sahip ülkesi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin borç oranlarını açıkladı. Rapora göre, borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının %178.6’sına tekabül eden Yunanistan sıralamanın zirvesinde yer alıyor.

Sputnik'in haberine göre Yunanistan’ı, %131.8 ile İtalya ve %125.7 ile Portekiz takip ediyor.

EN AZ BORÇLU AB ÜLKESİ ESTONYA

AB’nin en az borca sahip ülkesi ise borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının sadece %9’una tekabül eden Estonya oldu.

Genel olarak geçtiğimiz 2017 yılında, AB üyesi ülkelerin borç ve gayrisafi yurtiçi hasıla arasındaki orantının, 2016’ya göre %83.3’den 81.6’ya gerilediği kaydedildi.

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