AB İstatistik Bürosu, yemek, alkolsüz içecek ve bir paket sigara fiyatlarını baz alarak bir araştırma yaptı.

31 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmaya göre Avrupa'nın en ucuz ülkesi Bulgaristan, en pahalı ülkesi ise Norveç oldu. Türkiye en ucuz ülkeler arasında 56 Euro ile 10’uncu sırada yer alırken, Kıbrıs Cumhuriyeti ise 82 Euro ile 16. Sırada yer aldı.

KKTC, yapılan istatistikte yer almadı.

İşte Avrupa'nın en ucuz ülkeleri:

Bulgaristan 42 Euro Romanya 43 Euro Polonya 44 Euro Letonya 47 Euro Slovakya 48 Euro Çek Cumhuriyeti 49 Euro Litvanya 60 Euro Macaristan 52 Euro Estonya 54 Euro

10.Türkiye 56 Euro

İspanya 67 Euro Malta 68 Euro Yunanistan 73 Euro Slovenya 73 Euro Portekiz 76 Euro

16.Kıbrıs Cumhuriyeti 82 Euro