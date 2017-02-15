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İşte Avrupa'nın en ucuz ülkeleri

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İşte Avrupa'nın en ucuz ülkeleri
AB İstatistik Bürosu, yemek, alkolsüz içecek ve bir paket sigara fiyatlarını baz alarak bir araştırma yaptı.

 

31 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmaya göre Avrupa'nın en ucuz ülkesi Bulgaristan, en pahalı ülkesi ise Norveç oldu. Türkiye en ucuz ülkeler arasında 56 Euro ile 10’uncu sırada yer alırken, Kıbrıs Cumhuriyeti ise 82 Euro ile 16. Sırada yer aldı.

KKTC, yapılan istatistikte yer almadı.

İşte Avrupa'nın en ucuz ülkeleri:

 

  1. Bulgaristan 42 Euro
  2. Romanya 43 Euro
  3. Polonya 44 Euro
  4. Letonya 47 Euro
  5. Slovakya 48 Euro
  6. Çek Cumhuriyeti 49 Euro
  7. Litvanya 60 Euro
  8. Macaristan 52 Euro
  9. Estonya 54 Euro

10.Türkiye 56 Euro

  1. İspanya 67 Euro
  2. Malta 68 Euro
  3. Yunanistan 73 Euro
  4. Slovenya 73 Euro
  5. Portekiz 76 Euro

16.Kıbrıs Cumhuriyeti 82 Euro

  1. İngiltere 84 Euro
  2. Hollanda 85 Euro
  3. Almanya 86 Euro
  4. Belçika 87 Euro
  5. Avusturya 88 Euro
  6. Fransa 91 Euro
  7. İtalya 92 Euro
  8. Lüksemburg 94 Euro
  9. Finlandiya 99 Euro
  10. İsveç 100 Euro, İrlanda 102 Euro
  11. Danimarka 114 Euro
  12. İsviçre 124 Euro
  13. İzlanda 126 Euro
  14. Norveç 126 Euro 
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