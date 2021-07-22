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İşte Babutsa mucizesi

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Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte ülkemizin dört bir yanında bolca yetişen babutsa piyasaya düştü. Köylüler tarafından çok daha kolay ulaşılması ile bilinen bu meyve büyük kentlerimizde ise seyyar satıcılar ile veya marketlerde kendisine müşteri buluyor
İşte Babutsa mucizesi

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte ülkemizin dört bir yanında bolca yetişen babutsa piyasaya düştü. Köylüler tarafından çok daha kolay ulaşılması ile bilinen bu meyve büyük kentlerimizde ise seyyar satıcılar ile veya marketlerde kendisine müşteri buluyor. Babutsa stres, yorgunluk, bitkinlik gibi, hepimizin şikayet ettiği sorunların çözümü olarak da gösteriliyor.

 

Hanife Lefkaralı / DETAY GAZETESİ

 

Doğada kendiliğinden yetişen, kaktüs türü bir bitkinin meyvesi olan ve halk arasında “Babutsa” olarak da bilinen meyve kendisini daha çok göstermeye başladı. Dikenli incir olarak da tanımlanan babutsa, sindirim sistemi rahatsızlıklarında da ilaç etkisi gösterdiği belirtilen meyveler arasında. Bilimsel ismi “oputia ficus-indicaé” olan bu meyve, kaktüsgiller ailesinde sınıflanan opuntia cinsinin tipik bir türüdür.T

Vatandaşların büyük rağbet gösterdiği babutsa, dış dikenlerinin temizlenmesi sonrası rahatlıkla yenilebiliyor. Lezzet bakımından da farklı bir tada sahip olan bu meyve, Kıbrıs’taki babutsa isminin yanı sıra, Adana’nın ‘Cennet meyvesi’, Ege ve Akdeniz bölgelerinin ise Mısır inciri veya Türkiye’de daha çok dikenli incir olarak tanımlanıyor.

 

ŞİFA KAYNAĞI

Babutsa, Vücuda sağladığı faydalarıyla da dikkat çeken bu bitki tam bir şifa kaynağı olması sebebiyle yaz mevsiminde en çok dikkat çeken meyveler arasında bulunuyor.

Ülkemizde özellikle köylerde daha çok bulunan babutsa, faydaları nedeni ile bolca tüketilmesi ve birçok kişi için ek geçim kaynağı olması ile de dikkat çekiyor. Köylerde bölgelerdeki kişiler marketlerde satmak suretiyle ciddi bir ek gelire da sahip olabiliyorlar.

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SİNDİRİM SORUNLARINDA FAYDALI

Bu şifalı meyve insanlara sadece geçim olanağı sağlamıyor aynı zamanda tüketildiğinde vücuda büyük fayda da sağlıyor. İçerdiği vitaminler sayesinde iyi bir şifa kaynağı olan babutsa, öncelikle sindirim sistemimizi düzenler, bağırsaklarımıza iyi gelerek kabızlığı giderir. Stres, yorgunluk, bitkinlik gibi, hepimizin şikayet ettiği sorunların çözümü yönünde de fayda sağlar. Babutsa sayesinde yorgunluğumuzu üstümüzden atarak zinde bir vücuda kavuşabiliriz. Özellikle yaz aylarının çok sıcak olması sebebiyle bitkinlik, yorgunluk sorunları, soğuk şekilde sunulan babutsanın tüketimi ile daha zinde hissedilmesini sağlıyor.

 

C VİTAMİNİ DEPOSU

5-10 santimetre uzunluğunda, kırmızı, sarı, turuncu renklerde kabuğu bulunan, etli bir meyve olan babutsa, C vitamini yönünden zengin olduğu, bu nedenle vücut direncini artırma, güç ve zindelik verme özelliğinin bulunduğu kaydediliyor. Kıbrıs’ta bol bulunan bir tür kaktüsün meyvesi olan dikenli babutsalar, özel yöntemlerle toplanıyor. Genelde Serdarlı bölgesinden toplanan bu lezzetli Akdeniz meyveleri, seyyar tezgahlarda yine özel bir yöntemle soyularak satılıyor.

Babutsa çok yıllık bir kaktüs bitkisi olup meyveleri zayıf asitli, orta tatlılıkta, bol çekirdeklidir. Kimyasal bileşim bakımından diğer meyvelerden pek farklı olmayan babutsanın kendine özgü bir tat ve aroması vardır. Meyve sarımsı kırmızımsı rengini bileşimindeki doğal renk maddelerinden almaktadır. Meyvenin yaklaşık %7′sini oluşturan çekirdeklerden elde edilen yağ yenilebilir özelliklere sahiptir. Babutsa meyveleri taze olarak tüketilebildiği gibi meyve suyuna işlenerek, kurutularak, reçel ve marmelat olarak işlenerek, pestil, lokum ve benzeri şekerli ürünlere dönüştürülerek de değerlendirilebilmektedir. Meyveleri, yeşil yaprak benzeri kısımları ve çiçek yaprakları çeşitli hastalıkların tedavisinde ilaç hammaddesi olarak ta kullanılmaktadır.

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