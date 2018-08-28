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İşte Bakanlar Kurulu kararları

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İşte Bakanlar Kurulu kararları
İşte Bakanlar Kurulu kararları

Kararlar şöyle:

- Casinolar ve bet ofislerden 6 aylık süre için %20 ORANINDA ilave vergi alınacak

.- Kuraklık tazminatları ödemek için Genel Tarım Sigortası Fonu’na Maliye’den para aktarılacak.

- 8 bin civarında engelli ve yoksulluk maaşı alanlara Eylül ayı itibarıyla 1000'er TL EK KATKI yapılacak.

-Kırsal Kesim arazilerinin kira sözleşmeleri TÜRK LİRASI üzerinden yapılacak.

- Balıkçı teknelerinin vergisi de TLye sabitlendi.

- Liman işçilerinin aldıkları ücretlerde de kur 4,9 TL’ye sabitlenecek.

- Temizlik ürünlerinde KDV oranı %5’e indirildi. Fiyatlara yansıması konusunda da ithalatçılarla mutabakata varıldı.

- Restoran ve lokantalardan alınan KDV de %5 e indirildi.

- Beyaz eşyada da KDV %5’e İNDİRİLDİ.Vatandaşlara mülk satışında 6 ay süre ile 140 metre karenin altında olan ilk konutta tapu devir harcı %1’e indirilecek. İlk konut satışı dışındaki gayrımenkullerde tapu devir harcı %6’dan %4’e indirilecek.

- Yabancılara 6 aylığına 2 ve 3. Apartman dairesi alma hakkı tanıdık.

- Alkol ve sarma sigara tütünündeki FİF oranı artırılacak.

Erhürman: Kiralarda kur sabitlemesi uygulamada

- Döviz cinsinden kira sözleşmelerinde kur Sterlin’de 6,3’e, Euro’da 5,6’ya, Dolar’da 4,75’e sabitlendi.

Akaryakıt zammı “FİF’e tek bir kuruş konmadı. Zam tamamen döviz kurlarında ortaya çıkan değişiklikten yansımıştır. Bu Hükümet Haziran sonuna kadar zamları engelledi, FİF’de diplere indik.

- Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nin kiraladığı gayrımenkullerde, kur sabitlemede: Sterlin 5.20, Euro 4.60, Dolar 3.80’dan.

- İthalatta antrepoya giriş tarihindeki döviz kuru esas alınarak, gümrükleme yapılacak.

Ek Mesai kararnamesinde geri adım yok:

“Düzenleme 4 ay için” “Ek mesai düzenlemesini bayramdan önce yaptık, 4 ayda tasarruf miktarı hedefimiz 20 milyon TL’dir. Sendikalarımız bayramdan önce yaptığımız toplantıda, sendikalarımız en az bunun yarısı kadar tasarrufun sağlanacağı bir öneri yapılacağı söylendi. Biz de bunu görüşmeye hazır olduğumuzu söyledik. Maalesef bu konuda bir uzlaşma noktası yakalayamadık. Bu düzenleme bayramdan önce yürürlüğe girdiği şekilde yürürlüktedir. Düzenleme 4 ay için öngörülen bir düzenlemedir.”

-Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve Milletvekili Tahsisatlarında yapılan düzenleme ile 6 ay süre ile yapılacak kesinti de başlıyor

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