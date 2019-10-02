İşte Bakanlar Kurulu kararları

Başbakan Yardımcısı ve Bakanlar Kurulu sözcüsü Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

İşte satır başları;

- "Bakanlar Kurulu olarak bugün Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı'nı onaylayıp meclise yolladık"

- "Casinoların ve bet ofislerin vergi ödemeleri ile ilgili önümüzdeki günlerde bir yasa tasarısı getirilecek."

- "Şöför okulları bundan böyle daha katı kurallara tabii tutulacak. Özellikle eğitmenler için daha fazla denetim yapılacak."

- "Turizm alanında teşvik bekleyen firmaların ödemeleri yapılacak"

- "Uzun süre göz ardı edilen Yedidalga'da balıkçı barınağı yapılması için adım atılmıştır."

- "Yüksek Öğrenim Strateji Belgesi için adım atılmıştır"

- "Bakanlar Kurulu bugün rutin kararlar da aldı. Çeşitli nedenlerle verilen istisnai vatandaşlık verilen kişilerin hangi nedenle vatandaş edildiği Resmi Gazete'de yapılacak"

- "Bakanlar Kurulu olarak yarın Lefke bölgesine ziyaret edip, Bölge halkından Lefke bölgesinin sıkıntılarını inleyeceğiz"