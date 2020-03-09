İşte Bakanlar Kurulu kararları

Koronavirus gündemiyle olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu tamamlandı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde görülen 2 Koronavirüs vakasının (COVID-19) ardından alınacak ek tedbirler görüşüldü.

Bakanlar Kurulu toplantısında, hükümet düzeyinde bir kriz masasının oluşturulması da ele alındı.

Kurul kararları şöyle:

-Bakanlar kurulu tüm sınır kapılarında sağlık personeli sayısını iki katına çıkarma kararı almıştır.

-Bakanlar kurulumuz hava ve deniz limanlarında uygulamada bulunana Koronavirüsüne yönelik anket formu doldurarak ülkeye giriş yapılması kuralının kara sınır kapılarında da uygulama konulması kararını üretmiştir.

-Olayın ciddiyeti bakımından bir kriz masasının oluşturulmasına karar verilmiştir.

-Bakanlar Kurulumuz olası bir salgın durumunda gerek duyulacak yardımlar için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yarın acil bir toplantı gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

-Tüm bunlara ek olarak Bakanlar Kurulumuz mecbur olmadıkça Güney'e geçilmemesi konusunda çağrıda bulunmuştur.