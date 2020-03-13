İşte Bakanlar Kurulu kararları...

İşte kararlar...

Kudret Özersay açıklama yapıyor... İşte açıklamadan notlar...

- İkamet izinleri ile ilgili olarak 30 gün boyunca izinlerin durdurulmasına karar verildi. Kişiler cezalı sayılmayacaktır.

- Bakanlar Kurulu kararına rağmen müze ve ören yerlerine ziyaretler oldu. Bakanlar Kurulu girişi yasakladı. Turizm Bakanlığı bu sabah itibarı ile 10 kişiden fazla turların artık yapılamayacağı ile ilgili yazıyı otellere gönderdi.

- Bütün kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışlarında zorunlu olmadıkça izin verilmeyecek

- Eğitim kurumlarında tatil kararı alındı. PGM müdürü ile konuşuldu polis okulu da tatil edildi.

- 7/24 esasına göre çağrı merkezi kuruluyor. Bu akşam devreye giriyor.

- Ekonomik sıkıntıları ele almak için Bankalar Birliği ile Başbakan toplantı yapıyor.