İşte Bakanlar Kurulu kararları

Berberler ve kuaförler 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren açılıp hizmet verebilecek.

Coronavirüs nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar bugün yeniden gözden geçirildi. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında bir takım açılım kararlarına daha imza atıldı.

Bu kararlara göre Pazar yerleri 17 Mayıs 2020 tarihinde vatandaşın hizmetine açılabilecek.

Öte yandan ören yerleri, şahsi yatların limandan çıkışı, seyyar satıcılar, yürüyüş yolları ve parklar gibi bir çok yasak aktivite de Bakanlar Kurulu tarafından 18 Mayıs itibarı ile serbest bırakılacak.

Herkesin dört gözle beklediği berberler için de karar üretildi. Berberler ve kuaförler 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren açılıp hizmet verebilecek.