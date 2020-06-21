  • BIST 113.612
  • Altın 384,141
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

İşte Bakanlar Kurulu kararları

» »
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Özersay,“KKTC ve Güney Kıbrıs vatandaşları yarın sabahtan itibaren ilk seferinde son 22 saatlik PCR testlerini yaptıran kişilerin giriş-çıkışlarına izin verilecek”
İşte Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

İşte kararlar:

- Güney Kıbrıs geçişlerle ilgili değerlendirme yaptık.

- Daha önce 1 Temmuz’dan itibaren uygulamaya koyacağımızı açıkladığımız Güney-Kuzey geçişlerine ilişkin uygulamayı 22 Haziran’a çektik.

- Yarın sabahtan itibaren 6 kategorideki bireylerin değil tüm KKTC ve Güney Kıbrıs vatandaşları ilk geçişte 72 saatlik PCR’la geçiş yapabilecekler.

- Yarın sabahtan itibaren ülkeye girişlere izin verilecek eğer PCR var ise.

-  Geçişler Lokmacı, Beyarmudu, Bostancı, Akyar ve Metehan kapılarından yapılabilecek.

- Herhangi bir sebeple güneyde yaşayan ya da orada kalan KKTC vatandaşları da buna dahil olacak.

- Bu saydığım kategorilerin tamamı için eğer son 14 gün içerisinde başka ülkeye gitmişlerse hangi ülkeye gitmişse o ülkeye uygulanan yaptırımlar uygulanacak.

- Güney’in uyguladığı kurala göre her geçişte PCR uygulaması isteyecek. Vatandaşlar buna dikkat etmeli.

- Rum tarafı daha zor koşullar uyguladığını bilmesi gerekir.

- Normal vatandaşlara yapılacak testlerden ücret alınacak.

- Ülkeye deniz ve hava yoluyla geliş konusundaki eski kararımız halen daha geçerlidir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pile’deki yurttaşlara KKTC'ye geçiş için toplu PCR testi yapılıyor21 Haziran 2020 Pazar 16:47
  • Ercan Havalimanı’na kısıtlı tarifeli seferler başladı21 Haziran 2020 Pazar 16:46
  • Şener Levent: ''Benim Afrikam buraya kadar.. Umarım bundan sonra kendi Afrika'larına iyi bakarlar..''21 Haziran 2020 Pazar 16:44
  • "KKTC'nin Acilen tam donanımlı hastane ve personele ihtiyaç var”21 Haziran 2020 Pazar 16:39
  • Naimoğulları: “Kendi işimizi yapmaktan bıktık”21 Haziran 2020 Pazar 16:34
  • Kıbrıs Türk Tabipler Birliği:''Sınırların Açılması Öncesi Uyarılarımız''21 Haziran 2020 Pazar 16:22
  • “Çocuklarımızın yarışacağı değil, çocuklarımızın eşit ve adil bir şekilde erişebileceği bir eğitim sistemi istiyoruz”21 Haziran 2020 Pazar 16:21
  • Hasan Çakmak’ın Kitapları Oxford Üniversitesi’nde21 Haziran 2020 Pazar 16:18
  • KKTC Adıyamanlılar Kültür Ve Dayanışma Derneği: “Dr. Küçük’ün hemşehrimiz çıkması bizi onurlandırdı”21 Haziran 2020 Pazar 16:15
  • TDP, Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’yla İlgili Meclis’e Öneri Sundu21 Haziran 2020 Pazar 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti