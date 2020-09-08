İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıklıyor.

Özersay'ın açıklamasından satır başları:

Hafta sonu itibarı ile alınan karar çerçevesinde yeni bir sisteme geçildi.

Ülkemize yurt dışından gelen herkesin karantinaya girmesi sistemine geçtik. Dıştan gelecek olan kişilerin risk oranını azaltacak olan bir uygulamadır.

Temaslı takip ekibi yerel bulaşa odakalanabilmesi için ilave tedbirler alınabilecek.

Yeni sisteme ilaveten şu kararlar alındı:

Eğlence merkezleri olarak geçen yani clublar diskolar ve gazinoların 1 Eklim'e kadar kapatılacak.

Eğlence mekanı olarak barlarla ilgili olarak masa ve bistro oturma düzeninde olması. Ayakta oturma düzeninde kısıtlama gelecek.

Eğitimle ilgili olarak okul öncesi ilkokul, orta okul düzeyinde kararlar alındı. Şu konularda görüş birliği var: Okul öncesi birinci ve ikinci sınıflar gerekli tedbirlere devam edilmesi ve eğitime devam etmesi yönünde karar üretildi.

Bunun haricinde olan eğitimin ister özel okul ister devlet olsun 1 Ekim tarihine kadar eğitimin başlamaması yönünde karar alındı.

Tablet ve internet paketlerinin kdv ve gümrük muafiyeti getirildi.

Tüm seçim mitingler iptal edildi.

Spor müsabakaları seyricisiz yapılacak 1 Ekim tarihine kadar

Çocuk oyun alanlarının kapatılması kararı verildi. 1 Ekim'e kadar

Bireysel spor yapılmasına engel olmayacaktır kural.

1 Ekim'e kadar düğünler ertelenecek.

PGM'de COVİD tedbirlerini denetleme birimi oluşturuluyor.

Bu akşamdan itibaren denetimler başlayacak.

Polis Bakanlar Kurulu kararları gerekse Sağlık Kurulu kararlarına uyulmaması durumunda işlemler başlatılacak

Meclis Genel Kurulu toplantısı yapılacak yasa ile ilgili

Üniversite öğrencilerinin karantina ücreti olmayacak

Alınan kararlar yarın sabahtan itibaren geçerli olacak