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İşte Bakanlar Kurulu Kararları

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İşte Bakanlar Kurulu Kararları
İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı  Kudret Özersay,  Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıklıyor.

Özersay'ın açıklamasından satır başları:

  • Hafta sonu itibarı ile alınan karar çerçevesinde yeni bir sisteme geçildi.
  • Ülkemize yurt dışından gelen herkesin karantinaya girmesi sistemine geçtik. Dıştan gelecek olan kişilerin risk oranını azaltacak olan bir uygulamadır.
  • Temaslı takip ekibi yerel bulaşa odakalanabilmesi için ilave tedbirler alınabilecek.
  • Yeni sisteme ilaveten şu kararlar alındı:
  • Eğlence merkezleri olarak geçen yani clublar diskolar ve gazinoların 1 Eklim'e kadar kapatılacak.
  • Eğlence mekanı olarak barlarla ilgili olarak masa ve bistro oturma düzeninde olması. Ayakta oturma düzeninde kısıtlama gelecek.
  • Eğitimle ilgili olarak okul öncesi ilkokul, orta okul düzeyinde kararlar alındı. Şu konularda görüş birliği var: Okul öncesi birinci ve ikinci sınıflar gerekli tedbirlere devam edilmesi ve eğitime devam etmesi yönünde karar üretildi.
  • Bunun haricinde olan eğitimin ister özel okul ister devlet olsun 1 Ekim tarihine kadar eğitimin başlamaması yönünde karar alındı.
  • Tablet ve internet paketlerinin kdv ve gümrük muafiyeti getirildi.
  • Tüm seçim mitingler iptal edildi.
  • Spor müsabakaları seyricisiz yapılacak 1 Ekim tarihine kadar
  • Çocuk oyun alanlarının kapatılması kararı verildi. 1 Ekim'e kadar
  • Bireysel spor yapılmasına engel olmayacaktır kural.
  • 1 Ekim'e kadar düğünler ertelenecek.
  • PGM'de COVİD tedbirlerini denetleme birimi oluşturuluyor.
  • Bu akşamdan itibaren denetimler başlayacak.
  • Polis Bakanlar Kurulu kararları gerekse Sağlık Kurulu kararlarına uyulmaması durumunda  işlemler başlatılacak
  • Meclis Genel Kurulu toplantısı yapılacak yasa ile ilgili
  • Üniversite öğrencilerinin karantina ücreti olmayacak
  • Alınan kararlar yarın sabahtan itibaren geçerli olacak

 

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