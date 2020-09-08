İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıklıyor.
Özersay'ın açıklamasından satır başları:
- Hafta sonu itibarı ile alınan karar çerçevesinde yeni bir sisteme geçildi.
- Ülkemize yurt dışından gelen herkesin karantinaya girmesi sistemine geçtik. Dıştan gelecek olan kişilerin risk oranını azaltacak olan bir uygulamadır.
- Temaslı takip ekibi yerel bulaşa odakalanabilmesi için ilave tedbirler alınabilecek.
- Yeni sisteme ilaveten şu kararlar alındı:
- Eğlence merkezleri olarak geçen yani clublar diskolar ve gazinoların 1 Eklim'e kadar kapatılacak.
- Eğlence mekanı olarak barlarla ilgili olarak masa ve bistro oturma düzeninde olması. Ayakta oturma düzeninde kısıtlama gelecek.
- Eğitimle ilgili olarak okul öncesi ilkokul, orta okul düzeyinde kararlar alındı. Şu konularda görüş birliği var: Okul öncesi birinci ve ikinci sınıflar gerekli tedbirlere devam edilmesi ve eğitime devam etmesi yönünde karar üretildi.
- Bunun haricinde olan eğitimin ister özel okul ister devlet olsun 1 Ekim tarihine kadar eğitimin başlamaması yönünde karar alındı.
- Tablet ve internet paketlerinin kdv ve gümrük muafiyeti getirildi.
- Tüm seçim mitingler iptal edildi.
- Spor müsabakaları seyricisiz yapılacak 1 Ekim tarihine kadar
- Çocuk oyun alanlarının kapatılması kararı verildi. 1 Ekim'e kadar
- Bireysel spor yapılmasına engel olmayacaktır kural.
- 1 Ekim'e kadar düğünler ertelenecek.
- PGM'de COVİD tedbirlerini denetleme birimi oluşturuluyor.
- Bu akşamdan itibaren denetimler başlayacak.
- Polis Bakanlar Kurulu kararları gerekse Sağlık Kurulu kararlarına uyulmaması durumunda işlemler başlatılacak
- Meclis Genel Kurulu toplantısı yapılacak yasa ile ilgili
- Üniversite öğrencilerinin karantina ücreti olmayacak
- Alınan kararlar yarın sabahtan itibaren geçerli olacak
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