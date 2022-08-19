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İşte Bakanlar Kurulu kararları...

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İşte Bakanlar Kurulu kararları...
İşte Bakanlar Kurulu kararları...

Bakanlar Kurulu, asgari ücretin vergiden muaf olmasını sağlayacak yasa gücünde kararnameyi onayladı.

Yaklaşık bir saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları Kurul Sözcüsü, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz açıkladı.

Toplantıda asgari ücretten vergi alınmamasını düzenleyen 1 Ağustos'tan geçerli kılınan yasa gücünde kararname onaylandı. Asgari ücretlilerin temmuzdaki vergi kesintilerini ise Ocak 2023’e kadar Maliye Bakanlığı'na başvurarak geri alabilecekleri belirtildi.

Toplantıda Av Günleri Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Değişiklik Tüzüğü onaylandı. Buna göre Büyük Av 13 gün avlanma günü, 1. İnce Av 19 gün ve 2. İnce Av 4 gün olarak düzenlendi.

Emlakçıların kayıt işlemleriyle ilgili değişiklik tasarısı onaylanarak Meclis’e sevk edildi. Böylece sözleşmeli taşınmaz mal satışlarının da  tapuya geçmesi düzenlenmiş oldu.

Bakanlar Kurulu, tüketicileri korumak ve ürün sağlığı güvenliği için yerlü ürünlerde son kullanma tarihi etiketlerinin silinmez mürekkeple düzenlenmesi kararı aldı.

Girne Antik Liman ve Girne Kale arkası Yat Limanı, özelleştirme kapsamına alındı.

Uzun süredir enflasyon ve döviz kuru farkı nedeniyle müteahhitlerin devlet ihalelerine girmemesine yol açan sorunları çözecek ihalelerde uygulanacak kıstaslarla ilgili tüzük de toplantıda onaylandı. 

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