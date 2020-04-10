İşte Bakanlar Kurulu kararlarının detayları

KARAR SAYISI E.T(K-1)554-2020

CORONA VIRUSU (COVID-19) HAKKINDA TEDBIR KARARLARI IX

(G.D)

Bakanlar Kurulu, Corona Virüsü (COVID-19) ile ilgili tedbir amaçlı almış olduğu E.T(K-I)515-2020 sayı ve 29.3.2020 tarihli kararlarda belirtilen sürelerin nihayetlenmesi neticesinde aşağıdaki kararları aldı;

1- Tüm okulların,kreşlerin, dershane ve etüt merkezleri dahil 30 Nisan 2020 tarihine kadar eğitime ara vermesi,

2- Okullardaki tüm sportif sosyal ve kültürel aktivitelerin 30 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alınması,

3- Tüm sinema, tiyatro, konser, festival ve miting gibi diğer kitle toplantılarının 30 Nisan 2020 tarihine kadar iptal edilmesi,

4- Tüm spor müsabakalarının 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmesi, bu tarih ertesinde devam edecek şekilde takvimlenmesi,

5- Kamuda görevli polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık maliye ve benzeri hizmetler haricinde gorev yapan kamu görevlileri, 30 Nisan 2020 tarihine kadar amirleri tarafından göreve çağrılmadıkları takdirde görev yerlerine gitmemeye devam edeceklerdir,

6- Özel sektörde; eczane. benzin istasyonu, fırın, ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme,casino, gece kulübü, bet ofisi, eğlence merkezi vb. yerlerin 17 Nisan 2020 tarihine kadar kapalı olması,

7- Eczanelerin Çalışma saatlerinin 17 Nisan 2020 tarihine kadar sabah 08:00 öğlen 13.30 olması. Nöbetçi Eczanelerin gece yarısından sonra 01:30'a kadar açık olması ve her ilçede, ilave bır nöbetçi eczane olması ile hastaların eczane içerisinde kalabalık bir ortam oluşturulmalarını onlemek ıçin eczane içerisine müşterilerin 3'er 3'er veya sınırlı sayıda alınması,

8- Tüm kara, deniz ve hava giriş kapılarının KKTC vatandaşları ve KKTC vatandaşlarının vatandaş olmasada eş ve çocukları hariç tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine 30 Nisan 2020 tarihine kadar kapatılması,

9- Tüm marketlerin, 17.4.2020 tarihine kadar kapanış saatlerinin 20.00 olması

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YASASI

(Fasıl 156)

Madde 2 Altında Emirname

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI EMİRNAMESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokaga Çıkma Yasağı Yasası'nın 2'nci maddesinin kendisine verdigi yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, aşağıda öngörülen koşullara baglı olarak 11 Nisan 2020 tarihi itibariyle sabah saat 00:00'dan itibaren, 18 Nisan 2020 sabah saat 00:00'a kadar, ilçelerarası geçiş olmayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan eder

1. Sipahi, Yenierenköy ve Dipkarpaz köylerinde sadece çok acil sağlık ihtiyacı için Iskele Kaymakamlığından izin almak kaydıyla evden çıkılabilecek ve bu köylerde tüm giriş çıkışların polis kontrolünde yapılmasına devam edilecek.

2. Sipahi, Yenierenköy ve Dipkarpaz köyleri dışında kalan diger yerleşim birimlerinde sokağa çıkma yasağı aşagıdaki şekilde uygulanır:

(1)Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüs (Covid- 19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar v.b) dışında kalan kişiler için sabah 6:00-gece 21:00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.

(2) Gece 21:00'dan, sabah 06:00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanır.

(3)Yukarıda 1’inci madde uyarınca kısmi sokağı çıkma yasagına tabi kişiler, sadece yine yukarıdaki 1 'inci madde uyarınca faaliyetlerine izin verilen kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek, zorunlu ihtiyaçlarını kendi bulundukları ilçelerde sınırlı olmak kaydıyla ikametgahına en yakın yerlerden karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecektir. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacaktır.

(4)Lapta, Karşıyaka, Alsancak bölgelerinde bölgelerine giriş çıkışlar polis kontrolünde olacaktır.

3. Bu Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi'ne uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.

KARAR SAYISI E.T(K-1)553-2020

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI EMİRNAMESİ

Bakanlar Kurulu ülkemizde ve dünyada salgın hastalık olarak yaplan Corona Virüsü (COVID-19) nedeniyle, Fasıl 156 sayılı Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın

2’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp, ekte sunulan Çıkma Yasağı Emirnamenesi’ni onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.