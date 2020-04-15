İşte Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı yasa gücünde kararname

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Anayasa’nın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Yasa Gücünde Kararnameyi yapar.

Kısa İsim 1. Bu Yasa Gücünde Kararname, İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi’nden İstihdamın Sürdürülebilirliğini Sağlamak Amacıyla İstihdam Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname olarak isimlendirilir.

Amaç 2.Bu Yasa Gücünde Kararname ile Corona Virüsü (Covid-19)’nden halkın korunması amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler neticesince işyerinin faaliyetine ara verilmesi veya genel ekonomik kriz nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan sigortalı çalışanlara ve işverenlere istihdam ettiği çalışanlarının istihdamının sürdürülebilmesine destek vermek ve çalışanların iş ilişkisinin devamını sağlamak amaçlanmaktadır.

Kapsam 3. Bu Yasa Gücünde Kararname, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan tüm sigortalı çalışanları ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nde kayıtlı bulunan tüm işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanları kapsar.

İstihdam Destek Ödemesi 4. (1) Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Corona Virüsü (Covid-19)’nden halkın korunması amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler nedeniyle işyerinin faaliyetine ara verilen veya ekonomik olarak zarar gören işverenlere ve/veya çalışanlara istihdamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi tarafından istihdam destek ödemesi yapılır.

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kapsamında verilecek istihdam destek ödemelerinde İhtiyat Sandığı Yasası’nın 8’inci maddesinin (6)’ncı fıkrasının (Ç) bendi kuralları uygulanmaz.

(3) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kapsamında verilecek istihdam destek ödemesinin usul ve esasları Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde düzenlenir.

Yürütme Yetkisi 5. Bu Yasa Gücünde Kararname, çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlükten Kaldırma 44/2020 6. Bu Yasa Gücünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihte, İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi’nden İstihdamın Sürdürülebilirliğini Sağlamak Amacıyla İstihdam Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname yürürlükten kaldırılır.