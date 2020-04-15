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İşte Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı yasa gücünde kararname

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İşte Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı yasa gücünde kararname
İşte Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı yasa gücünde kararname

GENEL GEREKÇE

Bu Yasa Gücünde Kararname, tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Corona Virüsü (Covid-19)’nden halkın korunması ve olası bir salgının önlenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler neticesince işyerinin faaliyetine ara verilmesi veya genel ekonomik kriz nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan sigortalı çalışanlara ve işverenlere istihdam ettiği çalışanlarının istihdamının sürdürülebilmesine destek vermek ve çalışanların iş ilişkisinin devamını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1   Yasa Gücünde Kararnamenin adını düzenlemektedir.

Madde 2   Yasa Gücünde Kararnamenin amacı düzenlenmektedir.

Madde 3  Yasa Gücünde Kararnamenin kapsamını düzenlemektedir.

Madde 4  İşverenlere verilecek istihdam destek ödemesinin koşullarını düzenlemektedir.

 

Madde 5   Yasa Gücünde Kararnamenin yürütme yetkisini düzenlemektedir.

Madde 6  Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlükten kaldırma maddesini düzenlemektedir.

 

Madde 7   Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlüğe giriş tarihini düzenlemektedir.

 

İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ İSTİHDAM DESTEK MERKEZİ’NDEN İSTİHDAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA İSTİHDAM DESTEK ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME

         Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Anayasa’nın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Yasa Gücünde Kararnameyi yapar.
  
Kısa İsim

 

 

 

1. Bu Yasa Gücünde Kararname, İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi’nden İstihdamın Sürdürülebilirliğini Sağlamak Amacıyla İstihdam Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname olarak isimlendirilir.
  
Amaç2.Bu Yasa Gücünde Kararname ile Corona Virüsü (Covid-19)’nden halkın korunması amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler neticesince işyerinin faaliyetine ara verilmesi veya genel ekonomik kriz nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan sigortalı çalışanlara ve işverenlere istihdam ettiği çalışanlarının istihdamının sürdürülebilmesine destek vermek ve çalışanların iş ilişkisinin devamını sağlamak amaçlanmaktadır.

 

 

Kapsam3. Bu Yasa Gücünde Kararname, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan tüm sigortalı çalışanları ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nde kayıtlı bulunan tüm işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanları kapsar.

 

 

İstihdam Destek Ödemesi4.(1)Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Corona Virüsü (Covid-19)’nden halkın korunması amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler nedeniyle işyerinin faaliyetine ara verilen veya ekonomik olarak zarar gören işverenlere ve/veya çalışanlara istihdamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi tarafından istihdam destek ödemesi yapılır.

 

 

  (2)Yukarıdaki (1)’inci fıkra kapsamında verilecek istihdam destek ödemelerinde İhtiyat Sandığı Yasası’nın 8’inci maddesinin (6)’ncı fıkrasının (Ç) bendi kuralları uygulanmaz.

 

 

  (3)Yukarıdaki (1)’inci fıkra kapsamında verilecek istihdam destek ödemesinin usul ve esasları Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde düzenlenir.

 

 

Yürütme Yetkisi5. Bu Yasa Gücünde Kararname, çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

 

 

Yürürlükten Kaldırma

 

44/2020

6. Bu Yasa Gücünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihte, İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi’nden İstihdamın Sürdürülebilirliğini Sağlamak Amacıyla İstihdam Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname yürürlükten kaldırılır.

 

 

Yürürlüğe Giriş7. Bu Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

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