İşte bayram boyunca açık olacak antijen test merkezleri...

Sağlık Bakanlığı Açıklama Sağlık Bakanlığı'nın bayram boyunca anlaşmalı olduğu antijen test merkezleri aşağıda yer almaktadır.
20/07 / 21
Lefkoşa Yıldız Özkan Laboratuvarı
21/07/ 21 Çarşamba
Lefkoşa 1- Yöntem Laboratuvarı 2- Uzman Laboratuvar 3- Etik Laboratuvarı 4- Yıldız Özkan Laboratuvarı
Girne 1- Tanı Laboratuvarı 2- Vita Laboratuvarı 3- Tıp Laboratuvarı 4- Mucize Laboratuvarı
Gazimağusa 1- Yöntem Laboratuvarı 2- Klinik Laboratuvarı
Güzelyurt 1- Güzelyurt Yöntem Laboratuvarı
22/07/21 Perşembe
Lefkoşa 1- Nis Laboratuvarı 2- Etik Laboratuvarı 3- Yöntem Laboratuvarı
Girne 1- Uni Laboratuvarı 2- Mucize Laboratuvarı 3- Tıp Laboratuvarı
Gazimağusa 1- Kunter Güven Laboratuvarı 2- Maraş Laboratuvarı
Güzelyurt 1 - Fatma Yaman
23/07/21 Cuma
Lefkoşa 1- Ulun Laboratuvarı 2- Referans Laboratuvarı 3- Biyogram Laboratuvarı 4- Yıldız Özkan Laboratuvarı
Girne 1- British Med Laboratuvarı 2- Uni Laboratuvarı 3- Mucize Tıp Laboratuvarı 4- Tıp Laboratuvarı
Gazimağusa 1- Tıp Mar Tanı Laboratuvarı 2- Lancet Laboratuvarı 3- Maraş Laboratuvarı
Güzelyurt 1- Hasan İlkay Laboratuvarı İlglili Laboratuvarlarda 09.00-12.30 arasında hizmet verilecektir.
Sağlık Bakanlığı Açıklama Bayram tatili boyunca PCR merkezleri çalışma saatleri aşağıda yer almaktadır.
Lefkoşa Fuar Alanı , Mücahitler Sitesi,
Girne Özyalçın PCR Merkezi ,
Gazimağusa Magem,
İskele Düğün Salonu
20 Temmuz 2021 Salı günü hizmet vermeyecektir.
Lefkoşa Fuar Alanı, Mücahitler Sitesi, Girne Özyalçın PCR Merkezi 21 Temmuz 2021 Çarşamba gününden itibaren bayram süresince açık olacaktır.
Gazimağusa Magem 22 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren,
İskele Düğün Salonu ise 23 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren açık olacaktır.
Merkezler 08.00- 14.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.
Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği PCR merkezlerinin çalışma saatlerini ilgili merkezler ve internet sitelerinden sorgulayabilirsiniz.
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