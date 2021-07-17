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İşte bayram boyunca açık olacak antijen test merkezleri...

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Merkezler 08.00- 14.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.
İşte bayram boyunca açık olacak antijen test merkezleri...

Sağlık Bakanlığı Açıklama Sağlık Bakanlığı'nın bayram boyunca anlaşmalı olduğu antijen test merkezleri aşağıda yer almaktadır. 

20/07 / 21

Lefkoşa Yıldız Özkan Laboratuvarı

21/07/ 21 Çarşamba                 

Lefkoşa 1- Yöntem Laboratuvarı 2- Uzman Laboratuvar 3- Etik Laboratuvarı 4- Yıldız Özkan Laboratuvarı

Girne 1- Tanı Laboratuvarı 2- Vita Laboratuvarı 3- Tıp Laboratuvarı 4- Mucize Laboratuvarı

Gazimağusa 1- Yöntem Laboratuvarı 2- Klinik Laboratuvarı

Güzelyurt 1- Güzelyurt Yöntem Laboratuvarı

22/07/21 Perşembe

Lefkoşa 1- Nis Laboratuvarı 2- Etik Laboratuvarı 3- Yöntem Laboratuvarı

Girne 1- Uni Laboratuvarı 2- Mucize Laboratuvarı 3- Tıp Laboratuvarı

Gazimağusa 1- Kunter Güven Laboratuvarı 2- Maraş Laboratuvarı

Güzelyurt 1 - Fatma Yaman

23/07/21 Cuma

Lefkoşa 1- Ulun Laboratuvarı 2- Referans Laboratuvarı 3- Biyogram Laboratuvarı 4- Yıldız Özkan Laboratuvarı

Girne 1- British Med Laboratuvarı 2- Uni Laboratuvarı 3- Mucize Tıp Laboratuvarı 4- Tıp Laboratuvarı

Gazimağusa 1- Tıp Mar Tanı Laboratuvarı 2- Lancet  Laboratuvarı 3- Maraş Laboratuvarı

Güzelyurt 1- Hasan İlkay Laboratuvarı İlglili Laboratuvarlarda 09.00-12.30  arasında hizmet verilecektir.

 

Sağlık Bakanlığı Açıklama Bayram tatili boyunca PCR merkezleri çalışma saatleri aşağıda yer almaktadır.

Lefkoşa Fuar Alanı , Mücahitler Sitesi,

Girne Özyalçın PCR Merkezi ,

Gazimağusa Magem,

İskele Düğün Salonu

20 Temmuz 2021 Salı günü hizmet vermeyecektir.

Lefkoşa Fuar Alanı,  Mücahitler Sitesi, Girne Özyalçın PCR Merkezi 21 Temmuz 2021 Çarşamba gününden itibaren bayram süresince açık olacaktır. 

Gazimağusa Magem 22 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren,

İskele Düğün Salonu ise 23 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren açık olacaktır.

Merkezler 08.00- 14.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği PCR merkezlerinin çalışma saatlerini ilgili merkezler ve internet sitelerinden sorgulayabilirsiniz.

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