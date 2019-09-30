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İşte bu yüzden hasarlı bir pasaport ile seyahat etmemelisiniz

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İskoçyalı blogger ve model Lacey Montgomery, iki sayfası yırtık bir pasaportla seyahat ettiği için 24 saat gözaltında tutuldu.
İşte bu yüzden hasarlı bir pasaport ile seyahat etmemelisiniz

Scottish Sun'ın haberine göre Montgomery, pasaportuna bir sıvı döküldüğünde ıslanan sayfalarını yırttı. İskoçyalı model, bir konferans için ziyaret ettiği Tayland'ın Bangkok kentinde pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Mongomery, 24 saat gözaltında tutulduktan sonra ülkeye alınmayıp Britanya'ya geri gönderildi.

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, modelin 24 saat boyunca hamam böcekleriyle dolu kilitli bir odada tutulduğunu söyledi.

Travel+Leisure'a göre 'hasarlı pasaport'un tanımı ülkeden ülkeye değişiyor ancak riske girmemek en iyisi. Çünkü hasarlı bir pasaportunuz varsa sizin ülkeye girmenize izin vermek veya gözaltına almak pasaport memurunun insiyatifine kalıyor.

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