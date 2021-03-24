İşte bugün açılan sektörler!

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde bugün bazı açılımlar daha uygulamaya giriyor

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde bugün bazı açılımlar daha uygulamaya giriyor

Kapalı spor salonları, yani fitnes salonlarında, görev yapan kişilerin PCR testi yaptırmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından aksi bir karar üretilmedikçe açıldı

Bet ofislerinde görev yapan çalışanların PCR testlerini tamamlamaları koşuluyla ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aksi yönde bir karar üretmemesi halinde bet ofisleri de açıldı.

Ancak mekan içerisinde sadece 1/3 oranında oturulabilecek. 29 Mart Pazartesi gününden itibaren 12’nci sınıflar seyreltilmiş olarak eğitime başlayacak.

Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin ise, -dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil, 12. Sınıflar hariç- çevrim içi olarak 2 Nisan 2021 tarihine kadar devam etmesi kararı alındı.

Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar kapsamında 29 Mart tarihinde okulların 12. Sınıflarının açılabilmesi amacıyla 26 Mart Cuma gününe kadar 12. Sınıf öğretmenlerine ve okul çalışanlarına tarama testi yapılacak.

29 Mart Pazartesi günü okulların 12. Sınıfları açılıp öğrencilere tarama yapılacak.

Yeni açılımlar kapsamında yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri veya lisanslı yüzücülerin antrenmanlarının da yapılmasına karar verilmişti. Profesyonel tiyatro ve konser gibi performans sanatçılarının çalışmalarını veya provalarını bireysel olarak yapmaları da uygun görülmüştü.