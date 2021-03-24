  • BIST 1.377
  • Altın 437,301
  • Dolar 7,8514
  • Euro 9,2985
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vaka

İşte bugün açılan sektörler!

» »
Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde bugün bazı açılımlar daha uygulamaya giriyor
İşte bugün açılan sektörler!

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde bugün bazı açılımlar daha uygulamaya giriyor

Kapalı spor salonları, yani fitnes salonlarında, görev yapan kişilerin PCR testi yaptırmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından aksi bir karar üretilmedikçe  açıldı

Bet ofislerinde görev yapan çalışanların PCR testlerini tamamlamaları koşuluyla ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aksi yönde bir karar üretmemesi halinde bet ofisleri de açıldı.

Ancak mekan içerisinde sadece 1/3 oranında oturulabilecek. 29 Mart Pazartesi gününden itibaren 12’nci sınıflar seyreltilmiş olarak eğitime başlayacak.

Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin ise,   -dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil, 12. Sınıflar hariç- çevrim içi olarak 2 Nisan 2021 tarihine kadar devam etmesi kararı alındı.

Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar kapsamında 29 Mart tarihinde okulların 12. Sınıflarının açılabilmesi amacıyla 26 Mart Cuma gününe kadar 12. Sınıf öğretmenlerine ve okul çalışanlarına tarama testi yapılacak.

29 Mart Pazartesi günü okulların 12. Sınıfları açılıp öğrencilere tarama yapılacak.

Yeni açılımlar kapsamında yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri veya lisanslı yüzücülerin antrenmanlarının da yapılmasına karar verilmişti. Profesyonel tiyatro ve konser gibi performans sanatçılarının çalışmalarını veya provalarını bireysel olarak yapmaları da uygun görülmüştü. 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş yazdı... UBP ve YDP’de yaşananlar ile Erken Seçim!..24 Mart 2021 Çarşamba 08:02
  • Sucuoğlu:“Bizim gönlümüzden geçen kurultayın biran evvel yapılmasıdır."23 Mart 2021 Salı 22:16
  • Pandemi Hastanesin'de bir hastaya trakeotomi yapıldı23 Mart 2021 Salı 21:45
  • 7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vaka23 Mart 2021 Salı 19:54
  • 7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vaka23 Mart 2021 Salı 19:52
  • Cumhurbaşkanı Tatar, sporcu Birkan Uzun’u kabul etti23 Mart 2021 Salı 19:37
  • Cenevre öncesi bilgilendirme toplantısı... Ersin Tatar CTP heyetini kabul etti23 Mart 2021 Salı 19:35
  • Bakan Canaltay, Meteoroloji Dairesi personelinin meteoroloji gününü kutladı23 Mart 2021 Salı 19:15
  • KKTC'de yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor23 Mart 2021 Salı 18:48
  • Tatar:“Erenköy, kahramanlığımızın dünyaya haykırıldığı, destan yazıldığı yerdir”23 Mart 2021 Salı 18:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti