İşte Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Özet Kararları!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 5 Ocak 2022 Çarşamba günü olmuş olduğu karar doğrultusunda bugünden itibaren ( 7 Ocak 2022 Cuma) Covid 19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı kişiler (jansen için 2 doz diğerleri için 3 doz ,) semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir.Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. gün ,semptomları olması halinde daha erken antijen testlerini yaptıracaklardır. Eksik aşılı veya aşısız kişiler ise 7 gün izole olacak ve 7.günün sonunda PCR testini yaptıracaklardır.Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecektir. Pozitif olması halinde pozitif hasta takip süreci başlayacaktır. Pozitif hastalara sms ile telefon numarası gönderilecek ve bu numarayı arayarak şikâyetleri olması halinde arayabilecekleri doktor numaralarını alabileceklerdir. Ayrıca yine sms yoluyla kendilerine bileklik kodu gönderilecek ve en yakın bileklik takma alanına (

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