Bakın benim güzel ülkemin güzel insanları!

Güzel gençler!

Özellikle kalbi güzel ama beceriksiz Yöneticilerim!

Evet bir çoğunuzun yaşı genç.

Evet belki bu virüs bulaşsa bile sizi öldürmeyecek.

Zaten dileğimiz hiç kimsenin ölmemesi.

Ve biliyorum ki, sokaklarda korkusuzca gezişiniz de bundan, önlem almada ayak sürüyenlerin güvendiği de bu.

Ben de yaşıma rağmen ölümden korkmuyorum.

Hatta yarın çıkıp sokaklarda gezecek kadar da ölüme kafa tutuyorum, tıpkı sizin gibi.

Ama neden korkuyorum biliyor musunuz?

Ölmeyip de taşıdığım virüsle yakınlarımın ölümüne sebep olup, arkalarında yarım kalmaktan, yaşayıp yaşamama arasında bir hayat sürmekten korkuyorum.

Ben bu acıyı bir kere yaşadım.

Canımın yarısını, ömrümün parçasını, hayata birlikte gözümüzü açtığımız ikizimi gömdüm toprağa.

O gittikten sonra yaşamak bir daha HAYAT olmadı.

Hep eksik kaldım hep içim acıdı.

İşte ben böyle bir acıyı bir daha kaldıramam.

Bir daha sevdiklerimin yokluğuna dayanamam.

İşte bu yüzden çıkmıyorum sokağa.

Olur da virüs kaparsam ve ölmeyi başaramayıp sevdiklerime taşıyıp onların gitmesine sebep olursam artık hayatta kalmamın da bir anlamı olmaz.

Hele ki onların ölümüne sebep olduğumu bilerek yaşamak ölümden beter olur benim için.

İŞTE BUNDAN KORKUYORUM .

Düşünsenize o kafa tuttuğunuz virüsü, annenize, babanıza, dedenize, nenenize belki de evladınıza taşıdığınızı.

Bir sevdiğinize taşıyıp ölümüne sebep olduğunuzu.

Böyle bir şeye vesile olursanız dışarı çıkmanın anlamı kalır mı?

Nereden biliyorsunuz yaşı genç olsa da sevdiklerinizin bağışıklık sisteminin zayıf olmadığını?

Sorarım size işte böyle bir anda SİZE BİR ŞEY OLMAZ MI?

Ölmemek ödül mü olur?

Değer mi 2 dakika sokakta gezerek böyle bir riski almaya?

Bence değmez lütfen evlerinizde oturun!!

Peki ya siz, bizi yönetenler!!!

Sokağa çıkma yasağı kararını almayarak böyle bir şeye ölümlere vesile olmaya değecek ne gibi bir mazeretiniz olabilir?

Ne demek GEREKTİĞİNDE sokağa çıkma yasağı kararı da alabiliriz?

Sizin gerek dediğiniz ne?

Kıstası, ölçütü ne bu GEREKLİLİĞİN?

Sizin sayısal baktığınız olay bizim canlarımız, canlarımızdan öte gördüklerimiz.

Sizin " 1 vaka" dediğiniz bir sayıdan ibaret değil, 1 can, birinin canı, birinin anası, birinin babası ya da birinin evladı.

Yani canından ötesi.

Anlamanız için o vaka dediğiniz kişinin sizin en sevdiğiniz kişi olduğunu hayal edin.

Elbette ki böyle bir şey dileğim olamaz.

Sadece hissettiklerimizi anlayın ve isyanımızı duyun.

Evet artık GEREKTİĞİ zaman bu gündür ve bu saattir.

Sizin "Tek bir vaka" dediğiniz bir can için bile bu kararı alın.

Siyasi kaygılarınızdan kurtulup bu kararı alın.

Bu kararı aldığınızda ekonomi bundan daha kötüye gitmeyecektir.

Biz çok güzel bir halkız.

Ekmeğimizi de, paramızı da, üzüntümüzü ve sevincimizi de paylaşmasını biliriz.

Bu belayı defettikten sonra da tekrar çalışıp eksikleri tamamlamasını da biliriz.

Hem de eskisinden daha güçlü kalkarız ayağa.

Yeter ki SİZ de BİZ dediğimiz halkla bir olun birlik olun.

Biz halk olarak bu işin üstesinden geleceğiz.

Ya bizimle olup,

Yarından tezi yok sokağa çıkma yasağı kararını alın.

Ya da bundan sonra yaşanacak her olumsuzluğun vebalini boynunuza takarak siyasetin unutulanları arasındaki yerinize doğru yol alın

karar sizin??