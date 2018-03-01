“İşte Bütün Mesele Bu: Sanata Evet” sloganıyla düzenlenen 8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali, 6-30 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Konuyla ilgili The Olive Tree Otel’de bugün düzenlenen basın toplantısına Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik, festival sponsoru The olive Treee Otel Ön Büro Müdürü Uğur Kıroğlu ve festivale katılacak oyun gruplarının yetkilileri katıldı.

“SANATI VE SANATÇIYI YAŞATMAK İÇİN YAPIYORUZ”

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantının açılış konuşmasını yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, belediye olarak ülke kültürünü, öz değerlerini, sanatını ve sanatçısını desteklemek, yaşatmak ve ön plana çıkartmak amacıyla çalıştıklarını belirtirken, bu amaçla beldede 2 önemli organizasyondan birisi olan Beşparmaklar Tiyatro Festivali’ni düzenlediklerini söyledi.

“DEĞERLERİMİZİ, KÜLTÜRÜMÜZÜ ÖN PLANA ÇIKARTIYORUZ”

Başkan Hulusioğlu, festivalde kaliteli oyunlara yer vermeye çalıştıklarını belirterek, “Ülkenin değerlerini, kültürünü, insanın hoşgörüsünü ön plana çıkartan kaliteli oyunlara yer vermeye çalışıyoruz. Bu yılki festivalimizde ülkemizden 6, Türkiye’den 2 ekibin toplamda 11 oyun sahneleyeceğiz” dedi.

“SAYGILI GENÇLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Belediye olarak ülkenin değerlerine sahip çıkan, eğitimli, hoşgörülü, her kesime saygı duymayı bilen gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Hulusioğlu, başarının kamplaşmayla değil, kucaklaşmayla geleceğine vurgu yaparak Çatalköy Belediyesi olarak politikalarının bu olduğunu söyledi.

“TARTIŞMALAR DOĞRU ZEMİNDE YAPILMALI”

Hulusioğlu, son günlerde yaşanan belediyelerle ilgili tartışmalara da değinerek şöyle devam etti:

“Bu günlerde belediyeler sıkça tartışılıyor. Bu tartışmaların doğru zeminde yapılmasının fayda sağlayacağına inanıyorum. Ülke gerçekleri gözardı edilerek, belediyeler idarecileri tarafından kötü yönetiliyor noktasındaki söylemlere katılmadığımı söylemek istiyorum. Belediyelerde var olan sorunların belli bir süreçten sonra bu noktaya geldi.

Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler düzenleyen, insan yaşamını kalitesini artırmaya yönelik hizmetler veren belediyeler şu anda hep kötü imajla kamuoyu önüne sürülmeye çalışılıyor. Biz yapılan eleştirilerden doğru sonuçları alarak doğru icraatlar yapmaya devam edeceğiz. Eleştiri almaktan korkmuyoruz. Ama bu ülkede merkezi hükümetlerin, yerel yönetimler konusunda üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmemelerinden dolayı belediyelerimiz tıkanmıştır. Bu sorunların giderilmesi için 51/95 sayılı yasanın mutlaka tadil edilmesi gerekiyor”

ATİK: “SANATA EVET DİYORSANIZ SİZ BİR SANATÇISINIZ”

Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik de, 8 yıl önce başlattıkları festivali bu günlere getirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, festivali her yıl çıtayı biraz daha yükselterek geliştirmeye, insanlara sanatın ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

KIROĞLU “BÜYÜK BİR MUTLULUK”

Festivalin ana sponsoru The Olive Tree Otel Ön Büro Müdürü Uğur Kıroğlu da, sponsorluktan dolayı büyük onurduyduklarını belirterek, “Çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu festivali beldemize kazandıran Çatalköy Belediyesi, oyun ekipleri ve destekçilere teşekkür ediyorum” dedi.

6 MART’TA “PERDE” DENİLECEK

Mart ayı boyunca birbirinden güzel oyunların yer alacağı festival 6 Mart Salı günü Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi’nde “perde” diyecek.

Yetişkinlere ve çocuklara yönelik oyunların yer alacağı festival saat 20.00’de Gibetsu ve Tiyatro Su’nun sahneleyeceği “Düdüklüde Kıymalı Bamya” oyunuyla başlayacak.

Yetişkin oyunlarının gösterimi saat 20.00’de, çocuk oyunlarının ise 2 seans halinde 09.30- 11.00 saatlerinde yapılacak.

Festival biletleri 5 Türk Lirası karşılığında Çatalköy Belediyesi’nden temin edilebilecek. Detaylı bilgi ise 0392 824 40 68/113 numaralı telefondan alınabilecek

FESTİVAL PROGRAMI

6 Mart Salı Gibetsu - Tiyatro Su (Düdüklüde Kıymalı Bamya)

9 Mart Cuma Gibetsu- Tiyatro Su (Düdüklüde Kıymalı Bamya)

10 Mart Cumartesi Gibetsu- Tiyatro Su (Düdüklüde Kıymalı Bambya)

12 Mart Pazartesi Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu (Karagöz Oyunu /Çocuk oyunu)

12 Mart Pazartesi Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu (Nor Betmez)

14 Mart Çarşamba Tiyatro Kulis, Mersin (Aşk-ı Analiz)

16 Mart Cuma Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği (Bak Başka)

20 Mart Salı KKTC Devlet Tiyatrosu (Dağ Denize Kavuştu/ Çocuk oyunu)

23 Mart Cuma MASK Tiyatro, Çorum (Artist Pakize)

27 Mart Salı Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatroları (Gül Pansiyonu)

30 Mart Cuma Mesarya Kültür Sanat Derneği (Güçük Güçücük Garamuza Grallığı)