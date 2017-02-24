Hoşlandığınız kişinin, çevrenizdekilerin ilgisini mi çekmek istiyorsunuz. İşte çekici olmanın bilimsel olarak onaylanmış 9 yolu...

Çekicilik sadece fiziksel görünümle alakalı bir şey değildir. Duruşunuz, tavırlarınız, insanlarla olan iletişiminiz, konuşmanız ve daha pek çok şey insanların sizi çekici bulmasında rol oynar. İnsan ilişkileri üzerine yapılan çalışmalar gösteriyor ki çekici olmanın yolu belli bazı şeylerden geçiyor. İşte çekiciliğe bilimsel yaklaşım…

1. KOMİK OLUN

“Kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır.” tespiti klişe olabilir ama çeşitli araştırmalar bu söylemi doğruluyor.

Fransız araştırmacı Nicolas Gueguen’in yaptığı araştırmada bir bar ortamında yakınlarındaki bir masada bir kadın varken erkeklerden söz konusu kadınnın duyabileceği şekilde yanındakilere komik bir şeyler anlatmasını istemiş. Deneyde esprili erkekler kadınlardan telefon numarası almada 3 kat daha başarılı olmuşlar.

Antropolog Gil Greengross komik erkeklerin kadınların ilgisini daha çok çekmesinin komik insanların daha sosyal ve zeki olarak algılanmasıyla alakalı olabileceğini belirtiyor ki bu özellikler kadınların eşlerde aradığı özellikler.

2. ARKADAŞLARINIZI YANINIZDAN EKSİK ETMEYİN

2014 yılında Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma kişilerin bir grup içindeyken daha iyi gözüktükleri ve algılandıklarını bulmuş. Bunun nedeni beynimizin grup halindeki insanların her birinin yüzünü kümeleştirmesi ve böylece yüzlerin daha ortalama olarak algılanmasıdır. Yani yanınızda ortalamayı yükseltecek görünümde kişiler varda bunu “küsuratı yukarı yuvarlama” gibi düşünebilirsiniz ki bu da daha çekici algılanmanıza yardımcı olabilir.

3. HAVADAN SUDAN KONUŞMAYI BIRAKIN

New York Eyalet Üniversitesi’nden psikolog Arthur Aron’un 1977’de yaptığı bir araştırma kapsamında denekleri iki gruba ayırdı ve her çifte belli soruları cevaplamaları için 45 dakika verdi.

Aron’un çiftlere verdiği soru listelerinden biri tümüyle havadan sudan konulardan oluşurken diğeri giderek derinleşen bir yapıya sahipti. Daha derin soruların olduğu çiftlerin birbirleriyle daha iyi bağlantı kurdukları görülmüş. Hatta bir çift birbirlerine aşık olmuşlar.

4. LİDER OLUN

İnsanları gücü çekici bulur. 2014 yılında Leadership Quarterly dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre bir grup içindeki insanlar grup içinde olmayanlara göre grup liderini daha çekici buluyorlar. Örneğin bir şirketin CEO’su şirket dışından kişilere göre çalışanlara daha çekici gelir.

Çalışmayı yapan Kevin Kniffin ve beraberindekiler fiziksel çekiciliği statik bir özellik olarak ele alan diğer çalışmaların aksine kendi çalışmalarının liderlerin fiziksel çekiciliğinin algılanmasında grup üyeliğinin önemine vurgu yaptığını belirtiyorlar.

5. DAHA ÇOK GÜLÜMSEYİN

İsviçre’de yapılan ve gülümseme ile çekicilik arasındaki ilişkiyi inceleyen iki deneyin sonuçlarına göre güçlü gülümsemeler yüzün daha çekici gözükmesini sağlıyor. Hatta mutlu bir yüz ifadesi görece çekici olmayan yüzlerin de daha iyi algılanmasını sağlıyor.

6. KÖPEK ALIN

Michigan üniversitesinde yapılan bir deneyde kadınlara erkekler hakkında kısa tanıtım yazıları okutuluyor. Deneye katılan kadınlar yazılarda köpek sahibi olarak anlatılan erkeklerin uzun vadeli ilişki için daha uygun olduklarını belirtmişler.

Araştırmacılar evcil hayvan sahibi olmanın koruyucu; partneriyle ilgilenecek, kendini bir ilişkiye adamaya açık bir kişi olarak algılanılmaya yardımcı olduğunu tespit etmişler.

7. EFENDİ OLUN

2014 yılında Çin’de 120 kişi ile yapılan bir çalışmada insanların birinin “iyi” oluğunu duyduklarında o kişinin yüzünü daha çekici buldukları görülmüş. Çalışmayı gerçekleştiren Yan Zhang, Fanchang Kong, Yanli Zhong ve Hui Kou bu durumu şu şekilde açıklıyorlar:

“Kişilik karakteristikleri, olumlu karakter özelliklerinin yüzün çekiciliğini artırması olumsuz özelliklerin de yüzün çekiciliğini azaltması yönünde yüzün çekiciliği ile alakalı olabilir.

8. NEZİH BİR YERDE OTURUN

İngiltere’de Cardiff Metropolitan Üniversitesinde yapılan bir araştırmada bir adamın iki ayrı fotoğrafı çekiliyor. Söz konusu adam fotoğraflardan birinde lüks bir apartman dairesindeyken diğerinde normal, sıradan bir dairede görüntüleniyor. Çalışmada lüks dairedeki adam daha çok çekici bulunuyor. Araştırmacılar burada evrimsel öğelerin iş başında olduğunu belirtiyorlar: “Lüks dairedeki adam ailesine bakabilmeye daha uygun gözüküyor ki bu da onu daha çekici kılıyor.”

9. GÜZEL MÜZİK ÇALIN

2014 yılında yaş ortalaması 28 olan 1500 kadın ile yapılan bir çalışmada basit ile karmaşık müzik parçalarının bestecinin çekiciliği ile olan ilişkisi araştırılmış. Araştırma sonucu kadınların kompleks müzikten hoşlandığını ortaya koymuş. Çalışmayı makaleleştiren Dublin Ünivrsitesinden Benjamin Charlton kompleks müzik yaratabilmenin zihinsel kabiliyetlerin bir göstergesi olduğunu ve kadınların kompleks müzik yaratabilen birini seçerek ondan genetik olarak faydalanma yoluna gittiklerini gösteriyor.”