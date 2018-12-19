İşte Çeler'in Meclis'te dağıttığı yazılı cevaplar

Çeler'in dağıttığı yazılı belgede yazılanlar şu şekilde:

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

ENGELSİZ YAŞAM EVİ

Engelsiz Yaşam Evi projesi iki etaptan oluşmaktadır. Yapımı tamamlanan birinci etap projesinde; 18 yaş üstü yatakhane, eğitim ve idari birim ile çamaşırhane binası yer almaktadır. 48 yatak kapasitelidir. Yaşam Evi Projesi'nin 2. etabında ise kapalı spor salonu, 18 yaş altı yatakhane, kermes alanı ve çevre düzenlemesi yer alacaktır. Engelsiz Yaşam Evi’nin 2. Etap keşfi yapılmış olup, Maliye Bakanlığı’na bloke yetkisi için aktarılmıştır.

ENGELLİ VATANDAŞLARA YARDIM

Engelli vatandaşlara Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası kapsamında , engelli maaşı desteği verilmektedir.

18 Yaşından küçük engellilere yürürlükte olan asgari ücretin % 50’si kadar( 1310 TL),

18 yaşından büyükse yürürlükte olan asgari ücretin % 60’ı kadar ( 1572 TL),

evli ve çocuğu varsa, engeli maaşına ilaveten her çocuk için % 10 çocuk katkısı

eşi çalışmıyorsa %20 katkı sağlanır.

-Sosyal yardım alan vatandaşlara ise Sosyal Yardım Tüzüğü kapsamında kıstasları ve kriterlerine göre, dulluk, yaşlılık, vb. gibi maaşlar verilmektedir. Engellilerin bakımını üstlenen kişilere de yine Sosyal Yardımlar Tüzüğü kapsamında, koşullarının uygun olması halinde Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 1132 TL tutarında yardım verilmektedir.

SIĞINMA EVİ PROJESİ

TOCED altında açılması hedeflenen Sığınma Evi için bir yer belirlenmiş olup Başbakanlık’tan söz konusu yerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Sığınma Evi açılması amacıyla verilebilmesi için girişim başlatılmıştır.

HUZUREVİ PROJESİ

Yeni Huzurevi binasının projelendirilmesi hususunda proje yarışması için gerekli çalışmalar tamamlanmış olup 2019 yılında başlatılması hedeflenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mimar ve Mühendis Odaları Birliği arasında 2 Nisan 2018 tarihinde “Huzur Evi Projesi Mimari Analiz, Tasarım, Projelendirme, İhale ve Uygulama Süreci Danışmanlık Hizmeti” ile ilgili protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında, hayat bulacak olan projenin mimari yapısı için yarışmaya çıkılması hedeflenmektedir. Projede özel villa tipi evler, bahçe düzenlemesi, birçok aktivite alanı ile modern bir kompleks yer almaktadır.

80 yatak odası ve 10 Bungalovu ile daimi hizmet verebilecek olan huzur evi, bunun yanında yaşlıların günübirlik olarak gelebileceği ve vakit geçirebileceği kapasitede bir hobi ve yaşam alanı olacak bir proje şeklinde düzenlenmiştir. Eski Lapta Huzur Evi’nin olduğu yerde inşa edilecek projeyle, daha modern, çağdaş ve yaşlıların huzur içinde kalabileceği bir ortam sağlanması planlanmaktadır. Tarım, müzik resim gibi aktivitelerin de yer alacağı proje mimarisinde resepsiyon alanı, ziyaretçi, bekleme alanı, kalıcı sergi alanı da yer alacaktır İdari bilim departmanında ise sorumlu müdür, sosyal hizmetler sorumlusu, 12 kişilik personel odası, psikolog odası, toplantı odası, arşiv, mutfak ve tuvaletler yer alacaktır.

Eski temeli atılan bina, çok az sayıda kişiye hitap ettiğinden dolayı farklı bir proje uygulaması düşünülmüştür. Yeni huzurevi yapılana kadar; Şu an yaşlılara hizmet veren mevcut huzur evi binasının eksikliklerinin tamamlanması için Eski Eserler Dairesi’ne proje sunulmuştur.

KARPAZDA ENGELSİZ YAŞAM EVİ

Engelsiz Yaşam Evi ve Huzurevi projesinin ardından Yeni Erenköy 18 Yaş Üstü Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi için çalışmalar başlatılacaktır.

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ PERSONEL SAYISI

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin sosyal hizmet memurluğu görevini yürüten toplam 64 kişi bulunmaktadır. Ülkemizdeki değişen sosyal ve demografik yapı ile birlikte, 1977 yılından beri değişmeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Daire Teşkilat Yasaları, günün koşullarına cevap verememektedir. Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Yeni Teşkilat Yasası için yasal düzenlemeler tamamlanmıştır. Şu anda Teknik Kurul’da görüşülmektedir. Kadrolar, günümüz koşullarında hizmet verecek şekilde arttırılmıştır. KHK’den açılan münhallerle, 13 yeni sosyal hizmet uzmanı 2018 yılında Daireye kazandırılmıştır.

TOCED’İN TÜZÜKLERİNİN TAMAMLANMASI VE TOCED’İN HAYATA GEÇİRİLMESİ

TOCED ‘in faaliyete geçmesi için çalışmalar tamamlanmıştır. Çalışmalarının yürütülebilmesi için mevcut tüzüklerin yanı sıra diğer tüzüklerin de hazırlanması ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Bakanlıklar Bölgesi’ndeki hizmet binasında, Daire’nin faaliyete başlaması için gereken düzenlemeler yapılmıştır. Daireye 4 kişilik istihdam için Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından Aralık ayında sınav yapılması hedeflenmektedir. Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 3 uzman, TOCED için görevlendirilmiştir. Şiddet Müdahale Birimleri’nin oluşturulması amacıyla Cinsiyet Odak Noktaları ( İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü)’nde oluşturulmuştur. Eğitim ve Maliye’nin altında da oluşturulacaktır. Daha sonra Şiddet Önleme Merkezi’nin açılması için çalışmalara başlanacaktır. Şiddet Önleme Merkezi’nin koruyucu ve önleyici bir Merkez olacak ilk müdahale merkezi olması planlanmaktadır. Polis Genel Müdürlüğü de ülke genelinde 18 memurunu görevlendirmiştir.

BESLENME VE YARDIM (ARAŞTIRMA CROSS CHECK)

Şu anda burs araştırmaları nedeniyle çok yoğun çalışan Daire Ocak ayının ilk haftası CROSS CHECK çalışmalarını başlatacaktır. Uygulamaya, Pilot bölge olarak öncelikle Lefke, Akdoğan Şubelerinden başlanılacaktır.

Sosyal Yardımlar Yasa ve Tüzüğü’ne yeni ilaveler yapılmıştır. Özel sektörde çalışan ya da ekonomik yönden ihtiyaçlı olan kadınların çocuklarına kreş desteğinin sağlanması amacıyla yeni bir düzenleme yapılmış; Başsavcılığa aktarılmıştır.

Bu konuda Başsavcılık’tan görüş beklenmektedir. Özellikle sosyal risklerin yüksek olduğu Surlariçi, Karpaz ve Maraş Bölgelerinde yaşayan kadınlara kreş desteği verilmesini öngören projenin, 2019 yılında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

ALO 183 + POLİS

Alo 183 İhbar Hattı şu anda Sosyal Hizmetler Dairesi altında gizlilik esasları içerisinde 7/24 hizmet vermektedir. Gelen ihbarla ihbar hattında görevli kişi tarafından ilgili bölge sorumlusu ve polis ile paylaşmakta ve hemen çalışma başlatılmaktadır. Gelen tüm ihbarlar anında değerlendirilmektedir. ALO 183’ün Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi altında güçlendirilmesi ve tanıtımının yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Hem personel hem de gelen başvuruların kayıt altına alınması ve veri tabanı oluşturulması ile ilgili alt yapı çalışmaları TOCED altında başlatılmıştır. Alo 183 hattının, Polis Genel Müdürlüğü ile istişare içinde, Alo 155 gibi kullanılması ve kayda alınması hedeflenmektedir.

ALO 183’E GELEN ARAMALAR

2017 yılında Alo 183 Acil Sosyal Hizmet Hattı, 1974 defa aranmıştır. Bu aramaların 16 ‘sı kadına yönelik şiddet ihbarı, 22’si çocuk istismarı ihbarı olarak yapılmış ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından gereken işlem başlatılmıştır . Aramaların 243’ü ise , sosyal hizmet konularında bilgi almak için ( engelli,yaşlı, huzurevi) yapılmıştır. Geriye kalan aramalar ise belediye,elektirik arıza gibi üç haneli hatlarla karıştırıldığı için yapılan yanlış aramalardır. Ocak 2018- Haziran 2018 tarihleri arasında, ALO 183 Hattı’na 1130 arama olmuştur. 10 arama kadına yönelik şiddet ihbarı olarak kayda geçmiş ve gereği yapılmıştır. 11 arama çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili ihbar olarak yapılmıştır. 239 arama da sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili bilgi alma – yönlendirme hususlarında yapılmıştır. Geriye kalan 870 adet arama da diğer hatlarla karıştırılarak yanlışlıkla yapılmıştır.

ÇOCUKLAR VE EĞİTİM

Çocuklarla ilgili koruma politikalarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle çocuklarla ilgili yasaların düzenlenerek daha çağdaş bir yapıya dönüştürülmeleriyle ilgili çalışmalar Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından başlatılmıştır.

GÜNEŞKÖY 18 YAŞ MERKEZİ’NDEKİ ŞÖFOR SORUNU

Güneşköy 18 Yaş Merkezi’ndeki şoför talebi için Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından gerekli yazışmalar yapılmıştır. Maliye Bakanlığı’ndan yetki beklenmektedir.

BASININ SOSYAL HİZMET VAKALARININ DUYURMA ŞEKLİ

Sosyal Hizmetler Dairesi, mahremiyet kurallarına saygı prensibiyle , özel hayatın gizliliği ilkesine uygun biçimde çalışan bir kurumdur. Basında özellikle çocuklarla ilgili yer alan haberlerin veriliş şekliye ilgili olarak geçtiğimiz günlerde basından bazı temsilcilerle bir araya gelinmiş ve bu konuda ortak bir bildiri üzerinde çalışılmıştır. Çocuk odaklı habercilik üzerine çalışmalar tamamlanmak üzere olup önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

ÇALIŞMA DAİRESİ

DEVLETE FARKLI GELİŞEN BİREYLERİN İSTİHDAMLARININ SAĞLANMASI (50 KİŞİ İÇİN PROJE BULUNUYORDU, BUNUN HAYATA GEÇİRİLMESİ)

2007 yılından beri, kamuda engelli istihdamı yapılmamıştır. Bu projeyle ilgili Nisan 2018 tarihinde bir ön çalışma yapılmış olup, 04 Mayıs 2018 tarihinde Personel Dairesi Müdürlüğü’nün de bilgisine getirilmiştir. Ekim 2017 tarih itibariyle 4479 Engelli, nakdi yardım almakta, 660 Engelli İş İsteğiyle beklemektedir. Kasım 2018 ayı itibariyle 4668 Engelli + 18 Engelli(Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesinde) olmak üzere Toplam 4686 Engelli Nakdi Yardım almaktadır.

III.DÜNYA ÜLKESİNDEN ÜLKEMİZE ÇALIŞMAYA GELEN VEYA GELECEK OLAN KİŞİLERİN EŞLERİNE ÇALIŞMA İZNİ ŞARTI ARANMASI İÇİN GEREKLİ DÜZENLEME YAPILMASI TALEBİ

III.Dünya Ülkesinden Ülkemize çalışmaya gelen veya gelecek olan kişilerin eşlerine çalışma izni şartı aranması işçi-işveren tarafları doğmadığından dolayı adaya girişlerinde mümkün değildir. Eşten dolayı ikamet izni alan kişilerin çalışmak istemeleri durumunda zaten ön izinden muaf olduklarından dolayı iş bulmaları halinde kolaylıkla çalışma izni alabilmektedirler.

BALIKÇILIKLA UĞRAŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

22/92 sayılı İş Yasası’nın kapsamında,

(1) Bütün işçiler, işverenler, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla, bunların işyerleri ve fabrikalar, bu Yasa kapsamındadır. (2) Bu Yasa kuralları aşağıda belirtilen konularda uygulanmaz: (A) Deniz ve hava taşıma işlerinde; (B) Ücretsiz çalışan eş, ana, baba ve çocuklar hakkında ; (C) Bir ücret karşılığında olup olmadığına bakılmaksızın Dairece uygun görülmek koşulu ile rehabilite edilenler ile eğitim ve staj niteliğinde iş yapanlar hakkında; (Ç) Kendi nam ve hesabına ev hizmetlerinde çalışanlar hakkında; (D) Askeri hizmetlerin görüldüğü işyerlerinde veya askeri işlerde çalışan askeri personel hakkında. Ancak, kıyılarda veya liman ve iskelelerde; gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri ile havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işlerde ve askeri tesislerde çalışan sivil personel (İşçiler) bu Yasa kurallarına bağlıdır.

35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın kapsamına dahil edilmiştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevcuatın AB yasaları ile uyumlaştırılması konusunda yasal mevzuat çalışmalarına önem verilmiştir.

Bu konuda; İSG Uzmanlarının sorumluluğun artırılması yönünde tüzüklerde değişiklik yapılmakta olup,

-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü üzerinde değişiklik yapılmaktadır.

-Risk Değerlendirme Tüzüğü üzerinde değişiklik yapılmaktadır.

-İnşaaatlarda işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü yeniden oluşturularak İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü adı altında yeniden düzenlenmiştir. İlgili tüzük çalışması Merkezi Mevzuat Dairesine ve Başsavcılığa (Hukuk Dairesi)’ne gönderilmiştir. Başsavcılıktan henüz cevap gelmemiştir.

-"Kaldırma Cihazları Aksamları ve Denetim Tüzüğü", "Basınçlı Kaplar Denetim Tüzüğü " ve "Asansörler Denetim Tüzükleri",

- Gençlerin yaşlarına uygun nitelikte işlerde çalışmasını sağlamak, sağlık ve güvenliklerini, fiziksel gelişim ve eğitimlerini olumsuz yönde etkileyecek işlerde çalışmalarını ve ekonomik sömürülerini önleyen "Genç Kişilerin ve Çocukların İstihdamı ve Ticari Kültürel ve Benzer Etkinliklerden Korunması ilişkin tüzük";

- İşyerlerindeki titreşimli ortamlardan kaynaklanan risklere karşı işçilerin sağlığının korunmasını sağlayan " İşçilerin Titreşimden Kaynaklanan Risklere Maruz Kalmamasıyla İlgili Minimum Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri " isimli tüzüklerin düzenlenmesi için yasal çalışmalar sürdürülmektedir.

PERSONEL VE EKİPMAN DONANIMI

Çalışma Dairesi’nin Kamu Hizmeti Komisyonunda yer alan Münhal Listesi şu şekildedir:

Derece Müdür Muavin 1 Lefkoşa

Derece Çalışma Bölge Amiri 1 Lefkoşa

Derece Kıdemli Çalışma Memuru 1 Girne

Derece Kıdemli Çalışma Müfettişi 1 Girne + 1 Gazimağusa

Derece Kıdemli Teknik Müfettişi 1 Girne + 1 Lefkoşa

Derece II.Sınıf Çalışma Müfettişi 1 Girne, 1 Gazimağusa, 1 Güzelyurt, 2 Lefkoşa olmak üzere münhaller açılmış olup Kamu Hizmeti Komisyonunda Sınav gününü beklemektedir.

İŞSİZLİK

-İki yıldan beridir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında ve Vetlam’ın desteğiyle devam etmekte olan; engelliler, gençler ve kadınları kapsayan ve bu kişilerin yerel işgücü piyasasında istihdam yapılmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda eğitimler verilmiştir. Pilot Bölge olarak seçilen Lefkoşa ve Girne’de yapılan çalışmalar sonrası, Proje Kasım 2018’de tamamlanmıştır.

-Ekim 2017- Eylül 2018 tarihleri arasında Çalışma Dairesi’ne 6921 işsiz kaydı yapılmıştır. Çalışma Dairesi istihdam servisleri ile Daire bünyesindeki İş Bulma Merkezi’nin günün şartlarına uygun olarak daha hızlı ve daha etkin bir biçimde hizmet vermesi, daha çok işsiz vatandaşa ulaşması amacıyla yeni bir otomasyon sistemi hayata geçirilecektir. Bu çerçevede, iş arayanlarla işverenler bir araya gelerek, uygun işe uygun eleman yerleştirilecektir. İş Bulma Merkezi bu amaçla Bakanlık binasında hizmet vermeye başlayacaktır.

-Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Projesi, işsizliğin önlenmesi açısından Bakanlığın sürdürdüğü diğer önemli bir projedir. Özellikle 18-35 yaş arasındaki işsizler hedef kitle olarak seçilmiştir. Basın yayın kuruluşlarına ve Güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren kişilere teşvik verilmesi konusunda, yürürlükteki tüzüğün kapsamı genişletilmiştir.

-Sağlık Bakanlığı ve K.T. Ortopedik Engelliler Derneği ile işbirliği içinde hazırlanan Hastabakıcılık Mesleki Eğitim Programı, Girne Gençlik Merkezi ( GİGEM) ile işbirliğinde yürütülen , Risk Altındaki Gençlere Meslek Kazandırma Eğitim Programı , Bakanlığın iş imkanları yaratmak amacıyla hayata geçirdiği diğer meslek kazandırma programlarıdır.

-Özel sektörde çalışanlara ek maaş desteği yapılmasını öngören ve Başsavcılık’a gönderilen düzenleme de, KKTC’deki işsizlik sorunun azaltılması için diğer önemli bir proje olacaktır.

EK MAAŞ DESTEĞİ

Yerel işgücü istihdamının teşvik edilmesi ile ilgili bugüne kadar gerçekleştirilen uygulamalarla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın en önemli hedeflerinden biri: İşgücü piyasasında sendikalaşmanın sağlanmasıdır. Bakanlık, bu hedefine ulaşmak amacıyla; sendikaları tanıyıp kabul ederek çalışan üyeleri adına toplu iş sözleşmesi imzalayan işyerlerine ciddi teşvikler vermeyi öngörmektedir.

İlk olarak basın işkolu pilot sektör olarak belirlenip uygulama başlatılmış ve 7 basın kuruluşunda sendikalaşma sağlanmıştır. Uygulamaya göre; toplu iş sözleşmesi imzalayan basın kuruluşlarına 36 ay boyunca sosyal güvenlik yatırımlarının tümü teşvik olarak ödenecektir ve başvuru yapan işyerlerine uygulama başlatılmıştır.

2019 yılı başından itibaren ise bu politikamız yaygınlaştırılarak toplu iş sözleşmesi imzalayan tüm işyerlerinde 24 ay boyunca tam sosyal güvenlik desteği verilmesi hedeflenmektedir.

Basın, Turizm, Sanayi, Market sektörü, kafe bar restoran, tarım ve perakende ticaret sektörlerinde sosyal güvenlik desteğine ilaveten 24 ay boyunca ücret desteği de verilecektir.

Ücret desteği, Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki KKTC yurttaşlarına yürürlükteki Asgari Ücretin % 20'sine tekabül eden miktar olarak öngörülmüştür. Bu hususla ilgili gerekli tüzük değişikliği yapılarak KKTC Başsavcılığı’na aktarılmış ve Başsavcılık’tan da olumlu görüş alınmıştır. Bahse konu uygulamaları düzenleyen tüzük değişikliği, önümüzdeki günlerde KKTC Bakanlar Kuruluna sevk edilecektir.

ÇALIŞMA İZİNLİ SAYISI ARTARKEN,İŞSİZLİK SAYISI DA ARTMAKTADIR. YERLİ İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİNİN SAĞLANMASI. ÇALIŞMA İZİNLİ SAYISININ GEREKEİRSE KISITLANMASI. BELKİ SEKTÖREL KOTA KONMASI.YABANCI ÇALIŞMA İŞGÜCÜ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ÇALIŞMA VAR MI? YERLİ İŞGÜCÜNÜN TEŞVİK İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ÇALIŞMA VAR MI ?

KKTC’ye çalışmak için gelen yabancı işgücünün özellikle 3. Dünya vatandaşlarının eğitim düzeyi ve mesleki yeterliliğinin yükseltilmesi , iş gücü piyasasının arz ve talep dengesini bozmayacak şekilde ağırlığının azaltılması amacıyla , ülke ekonomisine katkı sağlayacak niteliklere sahip, yalnızca ihtiyaç duyulan sektörlerde mesleki yeterliliği olan 3. Dünya vatandaşlarının KKTC’ye gelmesi hususunda ilgili kurumlarla çalışmalar sürdürülmektedir.

SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ

SİGORTALARIN FİZİKSEL YAPISININ YETERSİZLİĞİ

Ekim 2018 ayı itibarıyla aktif sigortalı sayısı 110443, pasif sigortalı sayısı ise 37248 olup bu sigortalıların geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler de düşünüldüğünde bu haliyle nüfusun tamamına hitap eden Dairenin , bu hizmetleri sağlamada ciddi yetersizlikleri bulunmaktadır. Bunun sonucunda yapılan başvuruların sonuçlandırma süresi uzamaktadır. Daireden alınan hizmetlerdeki vatandaş memnuniyetsizliği bu hizmetleri ellerindeki imkanlarla doğru ve süratli bir şekilde vermeye çalışan personel üzerinde yoğun bir stres yaratmaktadır. 2000’li yıllardan beridir süregelen ve gündeme getirilen bu sorunlar ne yazık ki bütünlüklü bir şekilde ele alınmadığından Daire bu duruma düşürülmüştür. Bu sorunların giderilmesi için; Mecliste ivediliği istenen yasa tasarıları hazırlanmış, mevzuata uyumlu yazılımlar gerçekleştirilmiş, eczanelerle otomasyon projesi hayata geçirilmiş, Lefkoşa Bölge Amirliği binasında tadilat yapılmış, tüm personele mevzuat ve uygulamalara ilişkin hizmet içi eğitim verilmiş, iç denetim birimi oluşturulmuştur.

Dairenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmetlerin daha iyi fiziki şartlarda sunulması amacı ile Mağusa, Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki binaların yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılması Merkez Müdürlük , Lefkoşa Bölge Amirliği ve İskele Bürosu için acilen yeni hizmet binalarının yapılması gerekmektedir.

SİGORTALARIN 2019’DA VİZYONU GELİR GİDER DENGESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

1/1/2008 tarihinde yürürlüğe giren 73/2007 Sosyal Güvenlik Yasası ile Şubat 2012 tarihli Sosyal Sigortalar (Değişiklik ) Yasası emeklilik yaşı, aylık bağlama oranı , aylıkların hesaplanması, prim oranlarının artırılması gibi parametrik konularda yapılan düzenlemelerle sistemin gelir gider dengesinin sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Ancak asgari ücretin yılda iki kez yapılan maaş artışı ile eş zamanlı açıklanmamasından kaynaklanan finansman açıkları olabileceği öngörülmektedir.

İSKELE BÖLGESİNDE SİGORTALARIN TAŞINIP ÇALIŞMA İLE AYNI BİNADA HİZMET VERMESİ YERİNE 4 DAİRENİN AYNI ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin İskele Şubesi Ekim 2017 tarihinden itibaren kira tutarını İskele Belediyesi’nin ödediği yeni binasında hizmet vermektedir. Bakanlığa bağlı tüm Dairelerin tek çatı altında hizmet verdiği bir binaya ihtiyaç vardır.

ECZANE VE İLAÇ PARALARI

Alınan tedbirler nedeniyle eczane ve ilaçlar müracaatı takip eden ay sonu itibarıyla ödenmektedir. 9 ay geriden ödenen hastane ilaçlarının zamanında ödenebilmesi ve mağduriyetlerin giderilebilmesi için İlaç Eczacılık Dairesi personeli mesai sonrası Dairemizde görevlendirildi. Ayrıca eczacı kadrosu dolduruluncaya kadar dışarıdan hizmet satın alındı. Bugün itibarıyla 11 Aralık hastane müracaatlarının kontrollerini yapmış bulunmaktayız. Sigortalıların ilaç ödemeleri her ay sonu banka hesaplarına aktarılmaktadır. Müracaatlarının kendilerine verilen takip numarası ile web sitemizden takip etmeleri sağlanmıştır. Eczane ödemeleri ise önceleri 4 ay geriden yapılıyordu. Bir önceki idare döneminde eczacıların sunmuş olduğu faturaların %80’nin kontrol yapılmadan peşin ödenmesi kontrol tamamlandıktan sonra ise kalan %20’nin ödenmesi uygulamasına geçildi. Ancak bu kez de %20’ler 7 ay geriden ödenmeye başlandı. Bu kontrollerin çağdaş bir yöntemle hızlı ve süratli bir şekilde yapılabilmesi için Eczacılar Birliği ile otomasyon projesi çalışması son idare döneminde başlatıldı ve 1 Kasım 2018 de uygulamaya konuldu. Bu çerçevede sözleşmeler de yeniden kaleme alınarak güncellendi. Buna göre Daire eczane ödemelerininin tamamını 30 iş günü içerisinde gerçekleştirecektir. Otomasyon sistemine hastanenin ve serbest çalışan hekimlerin de dahil edilmesi hedeflenmektedir. Sağlık sistemimizin istenilen düzeye erişmesi bu işlemler tamamlandığında mümkün olacaktır.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTACILIK AFFI

İsteğe bağlı sigorta ödemeleri gönüllü bir yatırımdır. İsteğe bağlı yatırım yapan sigortalılar, primi ödenmiş son aydan itibaren 7 ay içerisinde ödeme yapmazlarsa sigortalılıkları düşer. Yeniden müracaat etmeleri halinde müracaatlarını takip eden ay başından itibaren, yeniden sigortalı olurlar. Borç doğmadığından af söz konusu değildir.

BALIKÇILARIN DA YATIRIM VE EMEKLİLİĞİ KATKISI

Balıkçılar da Sosyal Sigortalar Dairesi’ne müracaat etmeleri halinde kendi nam ve hesabına sigortalı olabilmektedir. Yasa’nın gerektirdiği yaş ve prim koşulunu yerine getirmeleri halinde Daireden aylık alabilirler. Balıkçılara özel yatırım ve emeklilik koşulları için yasa değişikliği gerekmektedir.

GERÇEK MAAŞ ÜZERİNDEN YATIRIM

Gerek yapılan denetimler gerekse Gelir ve Vergi Dairesi ile başlatılan ortak çalışmalar neticesinde primlerin gerçek maaşlar üzerinden tahsili hedeflenmektedir.

SİGORTALAR+ SAĞLIK ÖDEMELERİ PRİM+KISMİ SAĞLIK

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bu konudaki çalışmaları devam etmektedir. Sağlıktaki harcamalarımızın ne olduğuna dair istatistiki bilgiye ve memur istihdamı yanında doktor ve eczacı istihdamına da ihtiyaç duyulmaktadır.