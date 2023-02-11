İşte cenaze törenleri programı yerleri ve saatleri... Depremde kaybettiğimiz canları uğurluyoruz...
Bugün düzenlenecek cenaze törenleri:
Öğle:
Lala Mustafa Paşa Camii
1. Hasan Bilgen
2. Mehmet Arif Altak
3. Aykan Ekiz
4. Nehir Çevik
5. Özgür İçme
Yeniboğaziçi Camii
1. Nazife Dağlı
2. Mülkiye Dağlı
3. Abide Dağlı
Vadili Camii
1. İbrahim Yakula
İkindi:
Lala Mustafa Paşa Camii
1. Selin Karakaya
2. Serin İpekçioğlu
3. Pamir Konuklu
4. Atakan Celal Konuklu
5. Hayal Gençalioğlu
6. Aras Aktuğralı
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