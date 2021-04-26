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İşte Cenevre'de izlenecek program.. Gün Gün neler yaşanacak?

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İşte Cenevre'de izlenecek program.. Gün Gün neler yaşanacak?
İşte Cenevre'de izlenecek program.. Gün Gün neler yaşanacak?

27/4/2021:

BM Genel Sekrtereri Antonio Guterres 16:00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve 18:00’de Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades 20:45’te toplantıya katılanlar için bir resepsiyon düzenlenecek. Lider + 2 temsilci

28/4/2021:

10:00-13:00 saatleri arasında Milletler Sarayı’nda toplantının bir genel kurulu yapılacak. Kıbrıs Türk ve Rum Liderleri ile garantör ülkelerin dışişleri bakanları konuşma yapacak

Toplantıda,

1. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres,

2. Rum Lider Anastasiades,

3. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

4. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

5. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve

6. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın konuşma yapacak.

Her delegasyon başkanına beş yardımcısı eşlik edecek.

14:00-18:50 saatleri arasında ikili istişareler gerçekleştirilecek

• 14:00-14:50 saatleri arasında TC Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile,

• 15:00-15:50’de Dendias ile

• 16:00-16:50 saatleri arasında İngiltere Dışişleri bakanı Raab ile,

• 17:00-17:50 saatleri arasında Cumhurbaşkanı Tatar ile ve

• 18:00-18:50 saatleri arasında Anastasiades ile buluşacak.

19.00-20.30 saatleri arasında yeni bir genel oturum yapılacak.

 

29/4/2021

Sabah ikili istişareler

BM genel sekreteri Guterres:

09:00-09:50’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ve

10:00-10:50 saatleri arasında Anastasiades ile buluşacak. Her heyet başkanına beş kişi eşlik edecek.

Milletler Sarayı’nda,

11:00-11:50’de Guterres, Anastasiades ve Tatar arasında üçlü istişareler yapılacak.

Her heyet başkanına beş kişi de eşlik edecek.

Gayri resmi toplantı, 12:00-14:00’de Milletler Sarayı’ndaki katılımcıların genel oturumu ile sona erecek.

Her delegasyon başkanına beş yardımcısı eşlik edecek.

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