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İşte CHP'nin bazı adayları

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CHP'de adaylar bugün belli olacak: Listeden sızmalar başladı
İşte CHP'nin bazı adayları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK ve PM toplantılarının ardından kameralar karşısına geçecek.

Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart yerel seçimleri için partisinin belediye başkan adaylarından bir kısmını açıklaması bekleniyor.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, kulislerde adaylığı kesinleştiği belirtilen isimler şöyle:

CHP’nin İstanbul’da Ekrem İmamoğlu'nu Ankara’da ise Mansur Yavaş’ı göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bursa Büyükşehir için konuşulan isim ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey.
Kars için Naif Alibeyoğlu, Bolu için Tanju Özcan, Antalya için Muhittin Böcek,  Adana için ise Zeydan Karalar’ın ismi geçiyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ise  konuşulan iki isim var. Bunlar da Serdar Kuyucuoğlu ile Vahap Seçer.

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